الصين تسجل رابع ارتفاع قياسي يومي بإصابات كورونا الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت لجنة الصحة الوطنية، الأحد، إن الصين سجلت ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا بلغ 39791 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت منها 3709 إصابات مصحوبة بأعراض و36082 بلا أعراض.

وسجلت الصين 35183 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 3474 إصابة مصحوبة بأعراض و31709 بلا أعراض، وفق «رويترز».

وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 39506 إصابات محلية جديدة منها 3648 مصحوبة بأعراض و35858 بلا أعراض ارتفاعا من 34909 في اليوم السابق. وجرى تسجيل حالة وفاة جديدة مقارنة مع عدم تسجيل أي وفيات في اليوم السابق ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 5233.

307802 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 307802 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض. ولا تزال المدن الكبرى تواجه صعوبة في احتواء تفشي المرض مع تسجيل كل من تشونغتشينغ وقوانغتشو الجزء الأكبر من الإصابات الجديدة.

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وأظهرت بيانات الحكومة المحلية أن الإصابات المحلية في بكين استمرت في الارتفاع حيث ارتفعت 66 في المئة لتصل إلى 4307 إصابات مقارنة مع 2595 في اليوم السابق.

انخفاض طفيف في الإصابات المحلية

وسجلت مدينة تشونغتشينغ الجنوبية الغربية التي يبلغ عدد سكانها 32 مليون نسمة 8661 إصابة محلية جديدة بـ«كوفيد-19» بزيادة 15 في المئة تقريبا عن 7721 إصابة في اليوم السابق.

وقالت السلطات المحلية إن مدينة قوانغتشو التي يبلغ عدد سكانها نحو 19 مليون نسمة والواقعة بجنوب الصين سجلت انخفاضا طفيفا في الإصابات المحلية عند 7412 مقارنة مع 7419 في اليوم السابق.