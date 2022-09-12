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جثمان الملكة إليزابيث يسجى في إدنبرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 08:21 صباحا
جثمان الملكة إليزابيث يسجى في إدنبرة
أبناء الملكة إليزابيث الثانية الأمير أندرو (يسار) والأمير إدوارد (الثالث من اليمين) والأميرة آن عند نقل نعش والدتهم إلى قصر هوليرودهاوس في إدنبرة، 11 سبتمبر 2022، (ا ف ب)
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سيتمكن البريطانيون اعتبارا من الإثنين من رؤية ملكتهم الراحلة عن قرب، إذ سيسجى جثمانها الذي نقل إلى إدنبرة مع انطلاق أسبوع وداع وصولا إلى الجنازة الوطنية في 19 سبتمبر.

ويتوقع أن يتقاطر الكثير من الأشخاص إلى كاتدرائية سان تجيل في إدنبرة؛ لإلقاء النظرة الأخيرة على الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس، بالنظر إلى الحشود التي تجمعت الأحد على طول مسار الموكب الذي نقل نعشها من قصر بالمورال إلى العاصمة الإسكتلندية، حسب وكالة «فرانس برس».

عشرات الآلاف يشهدون نقل نعش الملكة إلى إدنبرة
وفي إدنبرة استقبل عشرات آلاف الأشخاص بعد ظهر الأحد الموكب الذي ينقل نعش الملكة الراحلة، في مؤشر إلى شعبية إليزابيث الثانية التي حكمت المملكة المتحدة أكثر من 70 عاما، وتوفيت عن 96 عاما الخميس، بعدما عينت ليز تراس لتكون رئيسة الحكومة الخامسة عشرة في عهدها.

وقالت تيريزا براون عاملة الاستقبال في إدنبرة بعد مرور الموكب «لقد تمكنت من رؤيتها عن بعد فقط لكن هذا مؤثر جدا. كانت امرأة رائعة والأمر محزن. أنا أكن لها احتراما كبيرا».

وبانتظار الجنازة الوطنية في 19 سبتمبر، بدأ نجلها الملك الجديد يتولى مهامه تدريجا ليخلف والدته التي كانت تتمتع بشعبية واسعة، على خلفية أزمة اجتماعية وانقسامات في المملكة المتحدة فضلا عن احتجاجات على الماضي الاستعماري في 14 بلدا يعتبر فيها رئيسا للدولة. ويتولى تشارلز الثالث هذا المنصب وهو أكبر ملوك بريطانيا سنا عند اعتلائه العرش.

ويتوجه تشارلز الثالث إلى مقر البرلمان برفقة زوجته كاميلا ليتلقى تعازي رئيسي مجلسي البرلمان. ويستقلان بعد ذلك الطائرة إلى إدنبرة متوجهين إلى قصر هوليرودهاوس المقر الملكي الرسمي في إسكتلندا، حيث أبقي نعش الملكة الراحلة الليلة الماضي بحراسة فرقة «آرتشرز» الملكية وهي وحدة مراسم تتولى حراسة الملكة.

نقل النعش إلى الكاتدرائية
ثم يغادر النعش القصر بعد الظهر للانتقال إلى كاتدرائية سان جيل، وسيسير الملك وزوجته وراء النعش في حين ينتقل بقية أفراد العائلة الملكية بالسيارة في رحلة تستمر نصف ساعة. وتبعد الكاتدرائية أكثر من كيلومتر عن القصر.

خلال المراسم الدينية سيوضع التاج الإسكتلندي المصنوع من الذهب الخالص على النعش. وسيسجى جثمان الملكة في الكاتدرائية مدة 24 ساعة، ويتوقع أن يأتي كثيرون لوداع إليزابيث الثانية مرة أخيرة.

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وبعد المراسم الدينية، يستقبل تشارلز الثالث الذي قطع وعدا بخدمة شعبه طوال حياته، رئيسة الوزراء الأسكتلندية المنادية بالاستقلال نيكولا ستورجن ويتوجه بعد كذلك إلى البرلمان المحلي الذي يقيم مجلس عزاء. ومساءً، تبدأ العائلة الملكية مراسم جنائزية ليلية، وينقل الجثمان مساء الثلاثاء جوا من مطار إدنبرة في طائرة ملكية إلى لندن.

وسيسجى الجثمان في النعش الملفوف بالعلم الملكي على مدار الساعة على منصة في قصر ويستمنستر اعتبارا من مساء الأربعاء، ولمدة خمسة أيام وصولا إلى يوم الجنازة الوطنية. وينتظر أن يشارك في الجنازة كبار شخصيات العالم ومن بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي فضلا عن الكثير من أفراد العائلات الملكية.

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