Atwasat

قصر باكينغهام: جنازة الملكة إليزابيث الثانية في 19 سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 سبتمبر 2022, 06:28 مساء
قصر باكينغهام: جنازة الملكة إليزابيث الثانية في 19 سبتمبر
الملكة اليزابيث الثانية في قصر ساندرينغهام، 5 فبراير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن قصر باكينغهام السبت أن مراسم جنازة الملكة اليزابيث الثانية التي توفيت الخميس في اسكتلندا ستقام في 19 سبتمبر في لندن.

ويتوقع أن يحضر مسؤولون من كل أنحاء العالم هذه الجنازة التي ستقام في كنيسة ويستمنستر في الساعة 11,00 (10,00 ت غ). واعلن الملك تشارلز الثالث، نجل الملكة الراحلة، اليوم المذكور عطلة في أنحاء المملكة المتحدة، بحسب «فرانس برس».

وتوفيت مساء الخميس الماضي الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، في بالمورال، وذلك عن عمر ناهز 96 عاماوقال حساب العائلة المالكة على موقع «تويتر»: «سيبقى الملك والملكة كونسورت في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا».

تنصيب تشارلز الثالث رسميا ملكًا لبريطانيا
وفي سياق متصل أعلنت هيئة الجلوس على العرش، اليوم السبت، تنصيب تشارلز الثالث رسميا ملكًا لبريطانيا في مراسم تاريخية بقصر سان جيمس، جرى بثها لأول مرة على الهواء مباشرة.

وتتكون الهيئة من كبار السياسيين والقضاة والمسؤولين. وتاريخيًا. ويفترض حضور جميع أعضاء المجلس الملكي الخاص، وهو هيئة من المستشارين للملك يعود تاريخها إلى زمن ملوك أسرة النورماندي؛ لكن رغم وجود 700 شخص في القائمة، معظمهم من السياسيين السابقين والحاليين، جرى استدعاء 200 فقط، وفق شبكة «بي بي سي».

توني بلير وجونسون بين حضور التنصيب
حضر الحفل 200 عضو من المجلس الملكي الخاص. من بينهم رؤساء الوزارة السابقون بوريس جونسون وتيريزا ماي وديفيد كاميرون وغوردون براون وتوني بلير وجون ميجور.

واجتمع هؤلاء في البداية في قصر سانت جيمس دون الملك. ثم أعلنت النائبة المحافظة بيني مورداونت، التي عُيِّنت رئيسة للمجلس الملكي الخاص من قبل رئيسة الوزراء ليز تراس، عن وفاة الملكة.

-  وفاة الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما
-  70 عاما على العرش.. القلق يعم بريطانيا على صحة الملكة إليزابيث
- مراسم تنصيب تشارلز الثالث ملكًا على بريطانيا (بث مباشر)
- أول بيان من الملك تشارلز بعد وفاة والدته

ووقع على الإعلان مجموعة تضم الملكة القرينة، وأمير ويلز، ورئيس أساقفة كانتربري، ورئيس أساقفة يورك ورئيسة الوزراء ليز تراس.

إعلان من الملك بوفاة الملكة إليزابيث الثانية
ودخل الملك في الجزء الثاني من انعقاد الهيئة، الذي يضره مستشارون خاصون فقط وقدم إعلانًا شخصيًا عن وفاة الملكة. وأقسم على الحفاظ على كنيسة إسكتلندا ووقع على وثيقتين لتسجيل ذلك؛ فيما كانت الملكة القرينة وأمير ويلز من بين أولئك الذين يشهدون على توقيعه.

ويقِّع مستشارو الملك على الإعلان عند مغادرتهم. ورفعت الأعلام التي نكست حدادًا على الملكة الراحلة من جديد، بعد انعقاد هيئة الجلوس على العرش. وقال الملك خلال إعلانه الخاص: «حضرات اللوردات، السيدات والسادة، إنه لأكثر واجباتي حزنًا، أن أعلن إليكم وفاة والدتي الحبيبة الملكة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»

انتهت عبر «WTV».. «كم كم» 0 - 2 «الأهلي طرابلس»
تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟

تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟
غوتيريس: العالم يدفع «الثمن المروع» للطاقة الأحفورية

غوتيريس: العالم يدفع «الثمن المروع» للطاقة الأحفورية
باكستان: ارتفاع ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات بإقليم «بلوشيستان» إلى 270 شخصا

باكستان: ارتفاع ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات بإقليم «بلوشيستان» إلى 270 ...
فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة

فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة
مظاهرة في المغرب ضد التطبيع

مظاهرة في المغرب ضد التطبيع
نجم الأهلي طرابلس السابق يشيد بسالم مانه

نجم الأهلي طرابلس السابق يشيد بسالم مانه
الهلال يتوج بطلاً لكأس سوبر لوسيل بعد فوزه على الزمالك

الهلال يتوج بطلاً لكأس سوبر لوسيل بعد فوزه على الزمالك
فضحته كاميرات المراقبة.. ضبط شخص سرق 8 آلاف دينار من سيارة في بنغازي (فيديو)

فضحته كاميرات المراقبة.. ضبط شخص سرق 8 آلاف دينار من سيارة في بنغازي (فيديو)
زيلينسكي: الجيش الأوكراني استعاد 30 بلدة من الروس في شمال شرق البلاد

زيلينسكي: الجيش الأوكراني استعاد 30 بلدة من الروس في شمال شرق البلاد
شاهد في «الحصاد»: معركة الجامعة العربية وقطر تبدأ وساطتها

شاهد في «الحصاد»: معركة الجامعة العربية وقطر تبدأ وساطتها
(فيديو) اكتمال أضلاع المربع الذهبي لمونديال الطائرة.. تعرف على المواجهات

(فيديو) اكتمال أضلاع المربع الذهبي لمونديال الطائرة.. تعرف على المواجهات
تشارلز الثالث يعد بخدمة البريطانيين طوال حياته مثل الملكة إليزابيث

تشارلز الثالث يعد بخدمة البريطانيين طوال حياته مثل الملكة إليزابيث
عبر «WTV».. «في التسعين» يرصد كواليس ممثلي ليبيا قبل منافسات دوري الأبطال والكونفدرالية

عبر «WTV».. «في التسعين» يرصد كواليس ممثلي ليبيا قبل منافسات دوري الأبطال ...
شاهد .. التونسية أنس جابر تبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس

شاهد .. التونسية أنس جابر تبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس
تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا

تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا
«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟

«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟
كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا

كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟
تنصيب ملك بريطانيا الجديد.. من يشارك فيه وكيف يجري؟
أوكرانيا تعلن تقدمًا عسكريًا في الجنوب
أوكرانيا تعلن تقدمًا عسكريًا في الجنوب
«تشكيك» أوروبي بالتزام إيران إحياء الاتفاق النووي
«تشكيك» أوروبي بالتزام إيران إحياء الاتفاق النووي
«الماضي الاستعماري» يثير ردود فعل متناقضة في قبرص على وفاة إليزابيث الثانية
«الماضي الاستعماري» يثير ردود فعل متناقضة في قبرص على وفاة ...
غوتيريس عن فيضانات باكستان: لم أشاهد يوما كارثة مناخية بهذا الحجم
غوتيريس عن فيضانات باكستان: لم أشاهد يوما كارثة مناخية بهذا الحجم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا...
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة القطارات
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
المزيد
قصر باكينغهام: جنازة الملكة إليزابيث الثانية في 19 سبتمبر
قصر باكينغهام: جنازة الملكة إليزابيث الثانية في 19 سبتمبر...
ألبانيا تتعرض لهجوم إلكتروني جديد وتحمل إيران مسؤوليته
ألبانيا تتعرض لهجوم إلكتروني جديد وتحمل إيران مسؤوليته...
روسيا تعيد «تجميع» قواتها بعد إعلان كييف إحراز تقدم في الشرق
روسيا تعيد «تجميع» قواتها بعد إعلان كييف إحراز تقدم في الشرق...
غوتيريس عن فيضانات باكستان: لم أشاهد يوما كارثة مناخية بهذا الحجم
غوتيريس عن فيضانات باكستان: لم أشاهد يوما كارثة مناخية بهذا ......
«الماضي الاستعماري» يثير ردود فعل متناقضة في قبرص على وفاة إليزابيث الثانية
«الماضي الاستعماري» يثير ردود فعل متناقضة في قبرص على وفاة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط