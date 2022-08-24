إيران تعلن تلقي رد الولايات المتحدة على مقترح إحياء الاتفاق النووي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، أنها تلقت رد الولايات المتحدة على مقترحاتها بشأن النص «النهائي» الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي ضمن مباحثات إحياء الاتفاق النووي للعام 2015، وبدأت بدراسته.

وقال الناطق باسم الوزارة ناصر كنعاني في بيان إن طهران «تلقت هذه المساء عبر المنسق الأوروبي، رد الحكومة الأميركية على آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن حل القضايا المتبقية في مفاوضات رفع العقوبات»، مشيرًا إلى أن «عملية المراجعة الدقيقة لآراء الجانب الأميركي بدأت، والجمهورية الإسلامية الإيرانية ستعلن رأيها في هذا السياق إلى المنسق بعد إنهاء مراجعتها»، وفق «فرانس برس».

إيران تقدم تنازلات في قضايا أساسية

أكدت الولايات المتحدة أن إيران قدمت تنازلات في قضايا أساسية تتعلق ببرنامجها النووي، لتعزز بذلك الآمال بإمكانية عودتها قريبًا إلى اتفاق فيينا المبرم في 2015، رغم أنها لم تقدم بعد ردها الرسمي على المقترحات الإيرانية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، طالبا عدم نشر اسمه لوكالة «فرانس برس»، إن إيران وافقت خصوصا على التخلي عن مطلبها المتعلق بعرقلة بعض عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة في منشآتها النووية. ولم يوضح المسؤول ما هي عمليات التفتيش التي قدمت الجمهورية الإسلامية تنازلات بشأنها، علما بأن هذه المسألة تعتبر بالغة الحساسية بالنسبة إلى طهران وواشنطن على حد سواء.

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وإذ شدد المسؤول الكبير في إدارة الرئيس جو بايدن على أن إيران «قدمت تنازلات بشأن قضايا حاسمة»، أكد أن كل ما قيل عن تنازلات أميركية جديدة هو «كاذب قطعا»، وأوضح أنه «إضافة إلى القيود النووية التي سيتعين على إيران الالتزام بها، ستكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة من جديد على تنفيذ نظام التفتيش الأكثر شمولا الذي جرى التفاوض بشأنه حتى الآن، ما يسمح لها باكتشاف أي جهد إيراني لامتلاك سلاح نووي في السر»، وأضاف أن «الكثير من عمليات المراقبة الدولية ستبقى قائمة لفترة غير محدودة» إذا ما أُبرم الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه حاليا.

مطالب إيران بشأن العودة للمفاوضات

وتطالب إيران بأن توقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كل التحقيقات التي باشرتها بشأن مواقع لم تصرح عنها الجمهورية الإسلامية وعثر فيها مفتشو الوكالة على آثار يورانيوم مخصب.

وبالنسبة إلى المحلل في مركز أبحاث «أوراسيا غروب»، هنري روم، فإن إيران ليست في وارد «التراجع» في هذه المسألة، وقال: «لا أحد سيتفاجأ إذا ما عادت هذ المسألة للظهور في مرحلة لاحقة من هذه المفاوضات».

وسبق لإيران أن تخلت عن مطلب أساسي آخر يتعلق بإزالة اسم «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية. وعلى مدى أشهر عديدة رهنت طهران التوصل لأي اتفاق مع واشنطن بتلبية الأخيرة مطلبها هذا، لكن إدارة الرئيس بايدن رفضت هذا الشرط رفضا قاطعا.