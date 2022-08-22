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إيران تنتقد «التسويف» الأميركي في الرد على مقترحات الاتفاق النووي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 01:54 مساء
إيران تنتقد «التسويف» الأميركي في الرد على مقترحات الاتفاق النووي
الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني. (أ ف ب).
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انتقدت إيران الإثنين، «التسويف» الأميركي في الرد على مقترحات إحياء الاتفاق النووي، بعد مرور زهاء أسبوع على رد طهران. وأعلنت الجمهورية الإيرانية مطلع الأسبوع الماضي أنها ردت على «النص النهائي» المقترح من الاتحاد الأوروبي، منسق المباحثات الهادفة لإحياء اتفاق العام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018، وأكدت بروكسل وواشنطن في 16 أغسطس أنهما تقومان بدراسة الرد، وفقا لوكالة «فرانس برس». 

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي إن «ردنا على المقترح الأوروبي فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي جرى في وقته وبشكل جدي»، مضيفا «لم نحصل على الرد الأميركي حتى الآن»، مشددا على أن «التسويف الأميركي والصمت الأوروبي جعلا المباحثات استنزافية»، مؤكدا أن ذلك «لن يدفع طهران للتراجع عن خطوطنا الحمراء، ولن نقبل بالمفاوضات الاستنزافية».

اتفاق بين طهران و6 قوى دولية كبرى
وأتاح الاتفاق المبرم بين طهران وست قوى دولية كبرى، واسمه الرسمي «خطة العمل الشاملة المشتركة»، رفع عقوبات عن الجمهورية الإيرانية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجا عن معظم التزاماتها.

وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين) مباحثات لإحيائه في أبريل 2021، جرى تعليقها مرة أولى في يونيو من العام ذاته. وبعد استئنافها في نوفمبر، علقت مجددا منذ منتصف مارس مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير في سبيل إنجاز التفاهم.

وأجرى الطرفان بتنسيق من الاتحاد الأوروبي مباحثات غير مباشرة ليومين في الدوحة أواخر يونيو، لم تفضِ إلى تحقيق تقدم يذكر. وفي الرابع من أغسطس، استؤنفت المباحثات في فيينا بمشاركة من الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، وبعد أربعة أيام من التفاوض، أكد الاتحاد الأوروبي أنه طرح على الطرفين الأساسيين صيغة تسوية «نهائية».

وأكدت إيران أنها أرسلت بحلول منتصف ليل 15-16 أغسطس «الرد الخطي» على المقترح الأوروبي الأخير، معتبرة أنه «سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأميركي يتسم بالواقعية والمرونة»، وفق ما أفادت في حينه وكالة الأنباء الرسمية «إرنا».

واعتبر كنعاني في مؤتمره الإثنين إنه «يمكن الانتقال للمرحلة المقبلة من المفاوضات إذا تصرفت واشنطن بمسؤولية واتخذت قرارها» وشكلت مباحثات إحياء الاتفاق النووي، أحد محاور اتصال جرى ليل الأحد بين كل من الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والألماني أولاف شولتس.

وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن الزعماء «بحثوا المفاوضات الجارية بشأن برنامج إيران النووي، والحاجة إلى تعزيز الدعم للشركاء في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة من أجل ردع واحتواء النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار إقليميا».

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