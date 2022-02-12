واشنطن لأوكرانيا: ندعمكم في مواجهة التهديد المتزايد بالتعرض لغزو روسي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لنظيره الأوكراني دميترو كوليبا دعم الولايات المتحدة «الحازم» لأوكرانيا في مواجهة «التهديد الحاد المتزايد» بتعرضها لغزو روسي؛ تخشى واشنطن أن يحدث في غضون أيام.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن أبلغ كوليبا خلال اتصال هاتفي أمس الجمعة، أن أوكرانيا تواصل الاستفادة من دعم واشنطن الدائم والثابت لسيادتها وسلامة أراضيها، حسب وكالة «فرانس برس».

تكاتف غربي في مواجهة موسكو؟

ويحتل الوضع في أوكرانيا مساحة أكبر على الساحة الدولية حاليًا، مع تزايد الأنباء عن احتمال غزو روسي، وقد أعلن مسؤول كبير في «البنتاغون» أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة سترسل ثلاثة آلاف جندي إضافي إلى بولندا في الأيام المقبلة من أجل «طمأنة الحلفاء في حلف شمال الأطلسي»، تزامنًا مع هذه التوترات.

وأوضح أنهم سيكونون في حالة تأهب بطلب من الرئيس جو بايدن، مشيرًا إلى أنهم سيغادرون قاعدتهم بأميركا في الأيام المقبلة على أن يصلوا إلى بولندا مطلع الأسبوع المقبل.

تحذير أميركي إلى روسيا

أما مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان فأوضح أن الحلفاء أبدوا وحدة موقف «لافتة» في مواجهة روسيا، محذرًا موسكو من أن نفوذها سيتراجع في حال قررت غزو أوكرانيا.

وقال ساليفان إن بلاده ترى هجومًا روسيًا محتملًا على أوكرانيا، وتعتبره وشيكًا، سيبدأ بقصف جوي، وقد يتضمّن «هجومًا سريعًا» على كييف.

إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض أيضا أن الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين سيتحادثان صباح السبت بتوقيت الساحل الشرقي للوالايات المتّحدة.