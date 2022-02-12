رئيسا الأركان الأميركي والروسي يناقشان قضايا أمنية «مثيرة للقلق»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البنتاغون أنّ رئيسي الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي والروسي الجنرال فاليري غيراسيموف تحادثا هاتفياً الجمعة، في وقت تخشى فيه الولايات المتّحدة أن تشنّ روسيا في غضون الأيام القليلة المقبلة هجوماً عسكرياً واسع النطاق على أوكرانيا.

وقال الناطق باسم هيئة الأركان الأميركية الكولونيل ديف باتلر إنّ رئيسي الأركان «ناقشا العديد من القضايا الأمنية المثيرة للقلق»، مشيراً إلى أنّه جرياً على عادتهما، اتفقا على عدم نشر فحوى ما دار بينهما، حسب وكالة «فرانس برس».

وتسبق هذه المحادثة، مكالمة مرتقبة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، صباح السبت.

ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي في الوقت الذي تسعى فيه أميركا والدول الغربية في منع تصعيد روسي ضد أوكرانيا، حيث حشدت الأولى آلاف المقاتلين والمعدات العسكرية على الحدود خلال الأيام الماضية.