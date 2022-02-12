Atwasat

رئيسا الأركان الأميركي والروسي يناقشان قضايا أمنية «مثيرة للقلق»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 فبراير 2022, 12:07 صباحا
رئيسا الأركان الأميركي والروسي يناقشان قضايا أمنية «مثيرة للقلق»
شعار وزارة الدفاع الأميركية بمقر البنتاغون، واشنطن، 12 ديسمبر 2013، (ا ف ب)
alwasat radio

أعلن البنتاغون أنّ رئيسي الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي والروسي الجنرال فاليري غيراسيموف تحادثا هاتفياً الجمعة، في وقت تخشى فيه الولايات المتّحدة أن تشنّ روسيا في غضون الأيام القليلة المقبلة هجوماً عسكرياً واسع النطاق على أوكرانيا.

وقال الناطق باسم هيئة الأركان الأميركية الكولونيل ديف باتلر إنّ رئيسي الأركان «ناقشا العديد من القضايا الأمنية المثيرة للقلق»، مشيراً إلى أنّه جرياً على عادتهما، اتفقا على عدم نشر فحوى ما دار بينهما، حسب وكالة «فرانس برس».

وتسبق هذه المحادثة، مكالمة مرتقبة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، صباح السبت.

ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي في الوقت الذي تسعى فيه أميركا والدول الغربية في منع تصعيد روسي ضد أوكرانيا، حيث حشدت الأولى آلاف المقاتلين والمعدات العسكرية على الحدود خلال الأيام الماضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البيت الأبيض: هجوم روسي على أوكرانيا «سيبدأ على الأرجح بقصف جوي»

البيت الأبيض: هجوم روسي على أوكرانيا «سيبدأ على الأرجح بقصف جوي»
السفارة الأميركية تؤيد رسالة غوتيريس بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ليبيا

السفارة الأميركية تؤيد رسالة غوتيريس بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 5 - 0 دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 5 - 0 دارنس» في الدوري الممتاز
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو «جميع الأطراف إلى الحفاظ على استقرار» ليبيا «كأولوية مطلقة»

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو «جميع الأطراف إلى الحفاظ على استقرار» ليبيا ...
بيع أكبر ماسة سوداء طبيعية في العالم بـ 4.28 ملايين دولار

بيع أكبر ماسة سوداء طبيعية في العالم بـ 4.28 ملايين دولار
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز
«فرانس برس»: تحفظ أميركي إزاء جهود ماكرون لحلحلة الأزمة بين روسيا والغرب

«فرانس برس»: تحفظ أميركي إزاء جهود ماكرون لحلحلة الأزمة بين روسيا والغرب
سان جيرمان في تجربة أخيرة بالدوري الفرنسي قبل موقعة ريال مدريد

سان جيرمان في تجربة أخيرة بالدوري الفرنسي قبل موقعة ريال مدريد
بلينكن: روسيا قد تغزو أوكرانيا «في أي وقت»

بلينكن: روسيا قد تغزو أوكرانيا «في أي وقت»
المدرب التونسي يحكم قبضته على الدوري الليبي «47»

المدرب التونسي يحكم قبضته على الدوري الليبي «47»
«الأمور قد تصبح جنونية».. بايدن يدعو الأميركيين إلى مغادرة أوكرانيا «فورا»

«الأمور قد تصبح جنونية».. بايدن يدعو الأميركيين إلى مغادرة أوكرانيا «فورا»
الدبيبة يكشف ملابسات محاولة اغتياله

الدبيبة يكشف ملابسات محاولة اغتياله
إيقاف الدراسة في بلدية زليتن لمدة أسبوع بسبب انتشار كورونا

إيقاف الدراسة في بلدية زليتن لمدة أسبوع بسبب انتشار كورونا
في العدد «325»: نذر العودة للسلاح.. ومصير مليارات القذافي

في العدد «325»: نذر العودة للسلاح.. ومصير مليارات القذافي
الأمم المتحدة تعلن استمرار دعمها لعبدالحميد الدبيبة كرئيس لوزراء ليبيا

الأمم المتحدة تعلن استمرار دعمها لعبدالحميد الدبيبة كرئيس لوزراء ليبيا
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»

باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى

مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
انتهت عبر «WTV».. مباراة الأهلي بنغازي 4×0 خليج سرت في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة الأهلي بنغازي 4×0 خليج سرت في الدوري الممتاز
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
البيت الأبيض: موقف موحد بين الدول الغربية في مواجهة روسيا
البيت الأبيض: موقف موحد بين الدول الغربية في مواجهة روسيا
البيت الأبيض يتوقع أن يتصل بايدن ببوتين لثنيه عن غزو أوكرانيا
البيت الأبيض يتوقع أن يتصل بايدن ببوتين لثنيه عن غزو أوكرانيا
ماكرون يبحث مع بوتين الأزمة الأوكرانية ظهر السبت
ماكرون يبحث مع بوتين الأزمة الأوكرانية ظهر السبت
مفوضية اللاجئين تعلن إطلاق صحفيين يعملان لحسابها في أفغانستان
مفوضية اللاجئين تعلن إطلاق صحفيين يعملان لحسابها في أفغانستان
واشنطن سترسل 3 آلاف جندي إلى بولندا في الأيام المقبلة
واشنطن سترسل 3 آلاف جندي إلى بولندا في الأيام المقبلة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في ......
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية...
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية...
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى ......
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي ......
المزيد
الشرطة البريطانية أرسلت لجونسون أسئلة في إطار تحقيقها بفضيحة الحفلات
الشرطة البريطانية أرسلت لجونسون أسئلة في إطار تحقيقها بفضيحة......
رئيسا الأركان الأميركي والروسي يناقشان قضايا أمنية «مثيرة للقلق»
رئيسا الأركان الأميركي والروسي يناقشان قضايا أمنية «مثيرة ......
محادثة هاتفية بين بايدن وبوتين السبت
محادثة هاتفية بين بايدن وبوتين السبت...
واشنطن سترسل 3 آلاف جندي إلى بولندا في الأيام المقبلة
واشنطن سترسل 3 آلاف جندي إلى بولندا في الأيام المقبلة...
مفوضية اللاجئين تعلن إطلاق صحفيين يعملان لحسابها في أفغانستان
مفوضية اللاجئين تعلن إطلاق صحفيين يعملان لحسابها في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط