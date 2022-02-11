إعلان حالة الطوارئ في أونتاريو الكندية مركز الاحتجاجات على التدابير الصحية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء في أونتاريو، مركز الاحتجاجات على التدابير الصحية في كندا، الجمعة، حالة الطوارئ في المقاطعة بسبب التظاهرات «غير القانونية» المستمرة فيها منذ أسبوعين.

وقال دوغ فورد في مؤتمر صحفي «سنتخذ كل التدابير الضرورية لضمان إعادة فتح الحدود، وأقول لسكان أوتاوا المحاصرين: سنحرص على أن تكونوا قادرين على استئناف حياة طبيعية في أسرع وقت»، حسب وكالة «فرانس برس».

وبالمثل تشهد العاصمة أوتاوا احتجاجات مماثلة منذ نحو أسبوعين، حيث تحتل مئات الشاحنات شوارع وسط المدينة لرفض سائقيها الذين يعبرون الحدود الكندية الأميركية، إلزامهم بالتطعيم، لكن مطالب الحركة توسعت مذاك وصار المحتجون يرفضون المغادرة حتى يتم رفع كل القيود الصحية.