Atwasat

إعلان حالة الطوارئ في أونتاريو الكندية مركز الاحتجاجات على التدابير الصحية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 فبراير 2022, 06:27 مساء
إعلان حالة الطوارئ في أونتاريو الكندية مركز الاحتجاجات على التدابير الصحية
شاحنات متوقفة في وسط مدينة أوتاوا الكندية احتجاجا على التطعيم الإلزامي ضد كورونا، 4 فبراير 2022، (ا ف ب)
alwasat radio

أعلن رئيس الوزراء في أونتاريو، مركز الاحتجاجات على التدابير الصحية في كندا، الجمعة، حالة الطوارئ في المقاطعة بسبب التظاهرات «غير القانونية» المستمرة فيها منذ أسبوعين.

وقال دوغ فورد في مؤتمر صحفي «سنتخذ كل التدابير الضرورية لضمان إعادة فتح الحدود، وأقول لسكان أوتاوا المحاصرين: سنحرص على أن تكونوا قادرين على استئناف حياة طبيعية في أسرع وقت»، حسب وكالة «فرانس برس».

وبالمثل تشهد العاصمة أوتاوا احتجاجات مماثلة منذ نحو أسبوعين، حيث تحتل مئات الشاحنات شوارع وسط المدينة لرفض سائقيها الذين يعبرون الحدود الكندية الأميركية، إلزامهم بالتطعيم، لكن مطالب الحركة توسعت مذاك وصار المحتجون يرفضون المغادرة حتى يتم رفع كل القيود الصحية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «النصر 5 - 0 دارنس» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «النصر 5 - 0 دارنس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 0 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز
«فرانس برس»: تحفظ أميركي إزاء جهود ماكرون لحلحلة الأزمة بين روسيا والغرب

«فرانس برس»: تحفظ أميركي إزاء جهود ماكرون لحلحلة الأزمة بين روسيا والغرب
سان جيرمان في تجربة أخيرة بالدوري الفرنسي قبل موقعة ريال مدريد

سان جيرمان في تجربة أخيرة بالدوري الفرنسي قبل موقعة ريال مدريد
بلينكن: روسيا قد تغزو أوكرانيا «في أي وقت»

بلينكن: روسيا قد تغزو أوكرانيا «في أي وقت»
المدرب التونسي يحكم قبضته على الدوري الليبي «47»

المدرب التونسي يحكم قبضته على الدوري الليبي «47»
«الأمور قد تصبح جنونية».. بايدن يدعو الأميركيين إلى مغادرة أوكرانيا «فورا»

«الأمور قد تصبح جنونية».. بايدن يدعو الأميركيين إلى مغادرة أوكرانيا «فورا»
الدبيبة يكشف ملابسات محاولة اغتياله

الدبيبة يكشف ملابسات محاولة اغتياله
إيقاف الدراسة في بلدية زليتن لمدة أسبوع بسبب انتشار كورونا

إيقاف الدراسة في بلدية زليتن لمدة أسبوع بسبب انتشار كورونا
في العدد «325»: نذر العودة للسلاح.. ومصير مليارات القذافي

في العدد «325»: نذر العودة للسلاح.. ومصير مليارات القذافي
الأمم المتحدة تعلن استمرار دعمها لعبدالحميد الدبيبة كرئيس لوزراء ليبيا

الأمم المتحدة تعلن استمرار دعمها لعبدالحميد الدبيبة كرئيس لوزراء ليبيا
باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»

باشاغا يكشف سبب قبوله رئاسة الحكومة ويوضح رؤيته الاقتصادية.. ويعلن «هدفه الأكبر»
مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى

مصادر: مجموعات مسلحة تنطلق إلى طرابلس من الزاوية ومناطق أخرى
انتهت عبر «WTV».. مباراة الأهلي بنغازي 4×0 خليج سرت في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة الأهلي بنغازي 4×0 خليج سرت في الدوري الممتاز
القضاء الفرنسي يرفض «طرد» السجين اللبناني جورج عبدالله

القضاء الفرنسي يرفض «طرد» السجين اللبناني جورج عبدالله
12 مصابا في استهداف الحوثيين مطارا جنوب السعودية

12 مصابا في استهداف الحوثيين مطارا جنوب السعودية
صنع الله: ليبيا يمكن أن تلعب دورا في استقرار أسواق الغاز والتصدير إلى أوروبا

صنع الله: ليبيا يمكن أن تلعب دورا في استقرار أسواق الغاز والتصدير إلى أوروبا
تقرير أميركي: عودة الانقسام يحرم ليبيا من مليارات الدولارات

تقرير أميركي: عودة الانقسام يحرم ليبيا من مليارات الدولارات
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بلينكن: روسيا قد تغزو أوكرانيا «في أي وقت»
بلينكن: روسيا قد تغزو أوكرانيا «في أي وقت»
الخارجية الأسترالية تطالب بالإفراج عن مستشار للرئيسة البورمية
الخارجية الأسترالية تطالب بالإفراج عن مستشار للرئيسة البورمية
مصادرة مقر جريدة لصالح مسؤول حكومي في فنزويلا
مصادرة مقر جريدة لصالح مسؤول حكومي في فنزويلا
«فرانس برس»: تحفظ أميركي إزاء جهود ماكرون لحلحلة الأزمة بين روسيا والغرب
«فرانس برس»: تحفظ أميركي إزاء جهود ماكرون لحلحلة الأزمة بين روسيا...
مفوضية اللاجئين: توقيف صحفيين أجنبيين في مهمة للأمم المتحدة في كابل
مفوضية اللاجئين: توقيف صحفيين أجنبيين في مهمة للأمم المتحدة في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في ......
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية...
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية
تصريحات عن الأزمة الأوكرانية تطيح بقائد البحرية الألمانية...
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى ......
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي استيلاءهم على السلطة
عسكريون في بوركينا فاسو يعلنون عبر التلفزيون الرسمي ......
المزيد
إعلان حالة الطوارئ في أونتاريو الكندية مركز الاحتجاجات على التدابير الصحية
إعلان حالة الطوارئ في أونتاريو الكندية مركز الاحتجاجات على ......
«الصحة العالمية»: «المرحلة الحادة» من «كوفيد-19» تنتهي خلال 2022 حال تلقيح 70% من سكان العالم
«الصحة العالمية»: «المرحلة الحادة» من «كوفيد-19» تنتهي خلال ......
محادثات هاتفية مرتقبة بين قادة الدول الغربية بشأن أوكرانيا
محادثات هاتفية مرتقبة بين قادة الدول الغربية بشأن أوكرانيا...
مفوضية اللاجئين: توقيف صحفيين أجنبيين في مهمة للأمم المتحدة في كابل
مفوضية اللاجئين: توقيف صحفيين أجنبيين في مهمة للأمم المتحدة ......
«فرانس برس»: تحفظ أميركي إزاء جهود ماكرون لحلحلة الأزمة بين روسيا والغرب
«فرانس برس»: تحفظ أميركي إزاء جهود ماكرون لحلحلة الأزمة بين ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط