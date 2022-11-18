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جايا يغيب عن كأس العالم 2022

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 نوفمبر 2022, 03:27 مساء
جايا يغيب عن كأس العالم 2022
لويس جايا لاعب المنتخب الإسباني.(أرشيفية:الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم استبعاد لاعب نادي فالنسيا الإسباني، لويس جايا، عن المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر بسبب الإصابة.

وتعرض جايا لإصابة في الكاحل في تدريبات المنتخب قبل مباراته أمام نظيره الأردني أمس، بحسب ما نشرته جريدة «ماركا» الإسبانية.

وقال مدرب المنتخب الإسباني، لويس إنريكي، عقب نهاية المباراة أمام الأردن، إنه سينتظر التقرير الطبي لحالة لويس جايا ليقرر إذا ما كان سيستدعي لاعبا آخر أم لا.

وأوضحت الفحوصات الطبية اليوم أن الظهير الإسباني يحتاج إلى راحة لمدة عشرة أيام، ما يعني غيابه عن دور المجموعات من كأس العالم، لذلك تقرر استبعاد جايا والتفكير سريعا في بديل.

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ويبدو أن الإسباني الصغير لاعب برشلونة الإسباني أليخاندرو بالدي هو الأقرب ليعوض غياب ظهير فالنسيا لويس جايا.

ويقع المنتخب الإسباني في المجموعة الخامسة للمونديال رفقة ألمانيا وكوستاريكا واليابان، ويستهل المنتخب الإسباني مشواره بمواجهة المنتخب الكوستاريكي يوم الأربعاء المقبل.

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