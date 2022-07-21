حفل جوائز «كاف».. باب ماتار سار الفتى الذهبي لعام 2022

القاهرة - بوابة الوسط

فاز لاعب توتنهام ومنتخب السنغال، باب ماتار سار، بجائزة أفضل لاعب شاب، متفوقا على اللاعب التونسي ونجم مانشستر يونايتد، هانيبال المجبري، ولاعب كوت ديفوار، ونجم سالزبورغ، كريم كوناتي.

كما توجت الغانية إيفيلين بادو لاعبة هاساكاز السابقة وأفالدسنيز النرويجي، بجائزة أفضل لاعبة شابة في أفريقيا.

وجاء التتويج خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اليوم الخميس، في المغرب.

كلمة رئيس «كاف»

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي: «أشكركم جميعا، ستكون أمسية جميلة، شكرا لحضوركم وأشكر الإعلام، نحن على نهج النجاح والنتائج ستظهر للعالم قريبا، لدينا لاعبون من مستوى عالٍ».

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وأضاف: «هدفنا الأول اليوم هو الاحتفال بكرة القدم الأفريقية ونعترف بأفضل النجوم رجالا ونساء في القارة وكل الأفارقة المحترفين في أوروبا.. نعلم أن أفريقيا تنتج مواهب من أفضل لاعبي العالم، وجزء مما نفعله اليوم هو الاحتفال والاعتراف بهم».