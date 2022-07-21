حفل جوائز «كاف».. محمد الشناوي أفضل لاعب داخل أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

فاز حارس مرمى فريق الأهلي المصري، محمد الشناوي، بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا، متفوقا على أليو ديانغ وأشرف داري.

ويتسلم جائزة الأفضل في للحارس الشناوي، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق نادي الأهلي المصري، خالد مرتجي.

وجاء التتويج خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اليوم الخميس، في المغرب.

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كلمة رئيس «كاف»

وقال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: «أشكركم جميعا، ستكون أمسية جميلة، شكرا لحضوركم وأشكر الإعلام، نحن على نهج النجاح والنتائج ستظهر للعالم قريبا، لدينا لاعبون من مستوى عالٍ».

وأضاف: «هدفنا الأول اليوم هو الاحتفال بكرة القدم الأفريقية ونعترف بأفضل النجوم رجالًا ونساءً في القارة وكل الأفارقة المحترفين في أوروبا.. نعلم أن أفريقيا تنتج مواهب من أفضل لاعبي العالم، وجزء مما نفعله اليوم هو الاحتفال والاعتراف بهم».