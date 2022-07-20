صلاح ينافس ماني وميندي ضمن قوائم «كاف» النهائية لمرشحي جوائز الأفضل في أفريقيا.. الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الأربعاء، القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في أفريقيا، وذلك قبل حفل الجوائز المقرر مساء غد الخميس في العاصمة المغربية الرباط على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

وذكر «كاف» عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن الحفل سيقام بالرباط غدًا الخميس بعد فترة طويلة من الانتظار، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

النيجيرية أسيسات لامينا الأبرز

وأضاف «كاف»: «في جائزة أفضل لاعبة لفئة السيدات، تسعى النيجيرية أسيسات لامينا أوشوالا الفائزة بجائزة أفضل لاعبة أربع مرات إلى إضافة لقب خامس، في ظل وجود منافسة شرسة من الكاميرونية أجارا نشوت نجويا والوافدة الجديدة جريس تشاندا من زامبيا».

صلاح ينافس ماني وميندي

وتابع: «في جائزة أفضل لاعب، تقلصت القائمة إلى ثلاثة، هم المصري محمد صلاح والثنائي السنغالي ساديو ماني وحارس المرمى إدوارد ميندي».

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وأضاف: «في جائزة أفضل لاعبة داخل القارة، اقتصرت القائمة على لاعبتي صن داونز، أنديل دلاميني وبامباناني مباني بجانب الغانية إيفلين بادو، بينما يتنافس على جائزة أفضل لاعب داخل القارة أليو ديانج ومحمد الشناوي لاعب الأهلي المصري والمغربي أشرف داري لاعب الوداد».

جائزة أفضل لاعبة شابة

وتابع «كاف»: «جائزة أفضل لاعبة شابة انحصرت فيها المنافسة بين لاعبتي غانا، دوريس بوادوا وإيفلين بادو والمغربية ياسمين زهير، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب شاب، التونسي حنبعل المجبري والإيفواري كريم كوناتي والسنغالي بابي مطر سار».

أفضل مدرب ومدربه

ويتنافس على جائزة أفضل مدربة، بروس موابي وديزيريه إليس وجيري تشابالالا ورينالد بيدرو، وعلى جائزة أفضل مدرب، البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب المصري وأليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي بجانب مدرب الوداد السابق وليد الركراكي.