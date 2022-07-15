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ليفربول يصالح جماهيره بالفوز على كريستال بالاس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 يوليو 2022, 06:46 مساء
ليفربول يصالح جماهيره بالفوز على كريستال بالاس
ثنائية هندرسون ومحمد صلاح تحسم الفوز لليفربول أمام كريستال بالاس في ثاني مواجهاته الاستعدادية للموسم الجديد. (الإنترنت)
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حقق فريق ليفربول الإنجليزي، الفوز على نظيره كريستال بالاس بثنائية نظيفة، على استاد سنغافورة الوطني، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في ثاني تجارب الفريق الودية استعدادا للموسم الجديد (2022-2023).

وسجل ثنائية فريق ليفربول جوردان هندرسون، وصلاح في الدقيقتين 12 و46 على الترتيب.

وجاء فوز ليفربول بعد خسارته أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة يوم الثلاثاء الماضي، في تايلاند، في أولى التجارب الودية.

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ومن المقرر أن يلتقي ليفربول بنظيره لايبزيغ الألماني يوم 21 يوليو، وسالزبورغ النمساوي يوم 27 في مباراتين وديتين، ثم مانشستر سيتي يوم 30 يوليو في كأس الدرع الخيرية. وسيختتم فريق ليفربول استعداداته لبدء الموسم بملاقاة ستراسبورغ يوم 31 من الشهر نفسه.

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