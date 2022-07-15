ليفربول يصالح جماهيره بالفوز على كريستال بالاس

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق ليفربول الإنجليزي، الفوز على نظيره كريستال بالاس بثنائية نظيفة، على استاد سنغافورة الوطني، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في ثاني تجارب الفريق الودية استعدادا للموسم الجديد (2022-2023).

وسجل ثنائية فريق ليفربول جوردان هندرسون، وصلاح في الدقيقتين 12 و46 على الترتيب.

وجاء فوز ليفربول بعد خسارته أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة يوم الثلاثاء الماضي، في تايلاند، في أولى التجارب الودية.

- كلوب يدافع عن نونييس

- مانشستر يونايتد يسحق ليفربول برباعية نظيفة وديا في حضور صلاح

- مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول بنظيره لايبزيغ الألماني يوم 21 يوليو، وسالزبورغ النمساوي يوم 27 في مباراتين وديتين، ثم مانشستر سيتي يوم 30 يوليو في كأس الدرع الخيرية. وسيختتم فريق ليفربول استعداداته لبدء الموسم بملاقاة ستراسبورغ يوم 31 من الشهر نفسه.