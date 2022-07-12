مانشستر يونايتد يسحق ليفربول برباعية نظيفة وديا في حضور صلاح

القاهرة - بوابة الوسط

سحق نادي مانشستر يونايتد غريمه التقليدي ليفربول (4-0)، اليوم الثلاثاء، في المباراة الودية التي أقيمت في تايلاند، استعدادًا للموسم الجديد 2022-2023.

سجل أهداف يونايتد كل من جادون سانشو (12)، وفريد (30)، وأنتوني مارسيال (33)، وفاكوندو باليستري (76)، وهى أول مباراة يخوضها مانشستر يونايتد، تحت قيادة مدربه الجديد تين هاغ، الذي تسلم المهمة خلفًا للألماني رالف رانجنيك.

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المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، تواجد على مقاعد بدلاء فريقه قبل أن يجري الدفع به في الدقيقة 60 بدلا من كورتيس جونز.