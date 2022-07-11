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مدرب «يونايتد» الجديد يحسم الجدل بشأن مستقبل رونالدو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 يوليو 2022, 08:39 مساء
مدرب «يونايتد» الجديد يحسم الجدل بشأن مستقبل رونالدو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (الإنترنت)
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حسم المدير الفني الجديد لفريق «مانشستر يونايتد» إريك تن هاغ، اليوم الإثنين، الجدل بشأن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يواصل غيابه عن فريقه الذي سافر الجمعة الماضي، في جولته الاستعدادية للموسم الجديد.

وقال هاغ، إن كريستيانو رونالدو هداف «مانشستر يونايتد» ليس معروضًا للبيع، وأكد أنه ضمن خطط النادي هذا الموسم، مشددًا على أنه أجرى حديثًا جيدًا مع المهاجم البرتغالي قبل السفر في جولة خارجية.

تكهنات بشأن رحيل رونالدو
وكان مستقبل اللاعب، البالغ من العمر 37 عامًا، محل تكهنات كبيرة في «أولد ترافورد» بعدما ذكرت تقارير أنه أخبر النادي برغبته في الرحيل حتى يتمكن من اللعب في دوري أبطال أوروبا.

ولم ينضم رونالدو إلى «يونايتد» في الجولة الخارجية التي بدأت في تايلاند، مشيرًا إلى وجود أسباب عائلية، وسيطرت أسئلة حول مستقبل اللاعب البرتغالي على المؤتمر الصحفي الذي عقده تن هاغ قبل مباراة ودية أمام «ليفربول» يوم الثلاثاء.

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كريستيانو رونالدو ليس للبيع
وقال تن هاج، وفقًا لـ«رويترز»: «نخطط مع كريستيانو رونالدو لهذا الموسم، لذلك هذا كل شيء، أتطلع إلى العمل معه. كريستيانو رونالدو ليس للبيع. كريستيانو في خططنا ونريد أن نحقق النجاح معًا».

ورفض المدرب الهولندي الإفصاح عما تمت مناقشته أو إذا وافق رونالدو على الاستمرار هذا الموسم. ويرتبط رونالدو بعقد لعام آخر. وأوضح: «لقد تحدثت إليه قبل ظهور هذا الأمر. أجريت محادثة وتحدثت بشكل جيد حقًا».

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