Atwasat

رونالدو يتغيب عن تدريب مانشستر يونايتد لليوم الثاني على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 01:34 مساء
رونالدو يتغيب عن تدريب مانشستر يونايتد لليوم الثاني على التوالي
كريستيانو رونالدو. (الإنترنت)
alwasat radio

غاب كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، عن تدريبات فريقه اليوم الثاني على التوالي، وسط تكهنات تفيد بقرب رحيله عن الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت شبكة «سكاي سبورتس»، إن كريستيانو رونالدو، غاب عن تدريب مانشستر يونايتد لليوم الثاني على التوالي، مضيفة أن النادي لا يعلم هل سيسافر رونالدو مع الفريق يوم الجمعة في جولة يونايتد التحضيرية للموسم الجديد بتايلاند وأستراليا.

وكان رونالدو أبلغ مانشستر يونايتد، أمس الإثنين، بتأجيل عودته إلى التدريبات لأسباب عائلية، وقبل النادي الإنجليزي بهذا التفسير، دون تحديد موعد الانتظام في المران.

محاولات لهندسة الرحيل
ورغم ذلك، سيتم تفسير غياب اللاعب البالغ من العمر 37 عاما على أنه في إطار محاولته لهندسة الرحيل عن «أولد ترافورد».

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي، لكن رغم نجاحه في فرض نفسه الهداف الأول للنادي الإنجليزي في الموسم المنصرم، وثالث الهدافين في الدوري الممتاز (18 هدفا)، اكتفى «الشياطين الحمر» باحتلال المركز السادس.

كما فشل يونايتد في حجز مقعده لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد وخرج خالي الوفاض من أي لقب، ما وضع «سي آر7»، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات والذي يمتد عقده لعام آخر، إضافة إلى عام اختياري، في مواجهة احتمال اللعب في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) للمرة الأولى في مسيرته.

رونالدو ليس للبيع
من ناحيته، يصر يونايتد، وفقا لـ«فرانس برس» على أن نجمه البرتغالي، صاحب 24 هدفا في كافة المسابقات الموسم الماضي، ليس للبيع حسب التقارير، مع حرص المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ على العمل معه.

- رونالدو يتخلف عن موعد عودته لمانشستر يونايتد
- قاضية أميركية ترفض دعوى اغتصاب ضد رونالدو في لاس فيغاس
- رسميا.. رونالدو يحصل على جائزة جديدة في «مانشستر يونايتد»

وأحرز رونالدو لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا مرة خلال مروره الأول مع يونايتد لست سنوات، قبل أن يغادر إلى ريال مدريد الإسباني في 2009 وثم يوفنتوس في العام 2018.

ويأتي تغيب رونالدو عن التمارين في وقت يتحضر يونايتد للسفر الجمعة إلى آسيا وأستراليا من أجل خوض جولته التحضيرية للموسم الجديد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فنانو بنغازي يحيون الذكرى الأولى لرحيل جابر عثمان (صور)

فنانو بنغازي يحيون الذكرى الأولى لرحيل جابر عثمان (صور)
زيلينسكي: لا يمكن الانتظار لنهاية الحرب لبدء إعادة إعمار أوكرانيا

زيلينسكي: لا يمكن الانتظار لنهاية الحرب لبدء إعادة إعمار أوكرانيا
استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت

استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت
(فيديو) مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة في عيد الاستقلال الأميركي قرب شيكاغو

(فيديو) مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار استهدف مسيرة في عيد الاستقلال الأميركي قرب ...
«الكهرباء»: محمد إسماعيل يتسلم مهام منصب مدير عام الشركة

«الكهرباء»: محمد إسماعيل يتسلم مهام منصب مدير عام الشركة
لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم

لليوم الخامس.. استمرار اعتصامات السودانيين في الخرطوم
عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة

عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لاختبار بالستي
آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»

آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»
مازن: وافقنا لـ«بالتريس» على مظاهرة ميدان الشهداء.. لكن التخريب وراءه محرضون من الخارج

مازن: وافقنا لـ«بالتريس» على مظاهرة ميدان الشهداء.. لكن التخريب وراءه محرضون من ...
لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟

لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟
الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما

الموت يغيب الفنان يحيى عبدالسلام عن عمر 76 عاما
شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»

شوارع مكة تضيء بملابس إحرام مليون حاج لأول مرة منذ تفشي «كورونا»
وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة «ناتو» تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»

وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة «ناتو» تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»
«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب

«أمن طبرق»: ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مقتنيات من داخل ديوان مجلس النواب
النيابة العامة: حبس السفير الليبي في إيطاليا بتهمة تحقيق كسب غير مشروع

النيابة العامة: حبس السفير الليبي في إيطاليا بتهمة تحقيق كسب غير مشروع
الدبيبة يعيد مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إلى العمل

الدبيبة يعيد مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إلى العمل
رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل سيئ»

رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكرواتي إيغور تودور مدرباً جديداً لمرسيليا
الكرواتي إيغور تودور مدرباً جديداً لمرسيليا
إريكسن يحسم موقفه من الانتقال إلى مانشستر يونايتد
إريكسن يحسم موقفه من الانتقال إلى مانشستر يونايتد
الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يطالب بلاده باستضافة كأس العالم
الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يطالب بلاده باستضافة كأس العالم
انطلاق المرحلة الثالثة من بيع تذاكر كأس العالم 2022
انطلاق المرحلة الثالثة من بيع تذاكر كأس العالم 2022
رسميا.. باريس سان جيرمان يؤكد رحيل المدرّب الأرجنتيني بوكيتينو
رسميا.. باريس سان جيرمان يؤكد رحيل المدرّب الأرجنتيني بوكيتينو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة الدوري التونسي
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط ......
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات...
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح
رسميا.. ليفربول يعلن تجديد تعاقده مع محمد صلاح...
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب للصالات
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب ......
الكشف عن جدول الدوري الإنجليزي للموسم الجديد «22-23»
الكشف عن جدول الدوري الإنجليزي للموسم الجديد «22-23»...
المزيد
رسميا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع كريستوف غالتييه
رسميا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع كريستوف غالتييه...
نادال يتحدث عن إنجازه الهائل في «ويمبلدون»
نادال يتحدث عن إنجازه الهائل في «ويمبلدون»...
رونالدو يتغيب عن تدريب مانشستر يونايتد لليوم الثاني على التوالي
رونالدو يتغيب عن تدريب مانشستر يونايتد لليوم الثاني على ......
رسميا.. باريس سان جيرمان يؤكد رحيل المدرّب الأرجنتيني بوكيتينو
رسميا.. باريس سان جيرمان يؤكد رحيل المدرّب الأرجنتيني ......
انطلاق المرحلة الثالثة من بيع تذاكر كأس العالم 2022
انطلاق المرحلة الثالثة من بيع تذاكر كأس العالم 2022...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط