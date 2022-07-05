رونالدو يتغيب عن تدريب مانشستر يونايتد لليوم الثاني على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط

غاب كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، عن تدريبات فريقه اليوم الثاني على التوالي، وسط تكهنات تفيد بقرب رحيله عن الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت شبكة «سكاي سبورتس»، إن كريستيانو رونالدو، غاب عن تدريب مانشستر يونايتد لليوم الثاني على التوالي، مضيفة أن النادي لا يعلم هل سيسافر رونالدو مع الفريق يوم الجمعة في جولة يونايتد التحضيرية للموسم الجديد بتايلاند وأستراليا.

وكان رونالدو أبلغ مانشستر يونايتد، أمس الإثنين، بتأجيل عودته إلى التدريبات لأسباب عائلية، وقبل النادي الإنجليزي بهذا التفسير، دون تحديد موعد الانتظام في المران.

محاولات لهندسة الرحيل

ورغم ذلك، سيتم تفسير غياب اللاعب البالغ من العمر 37 عاما على أنه في إطار محاولته لهندسة الرحيل عن «أولد ترافورد».

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي، لكن رغم نجاحه في فرض نفسه الهداف الأول للنادي الإنجليزي في الموسم المنصرم، وثالث الهدافين في الدوري الممتاز (18 هدفا)، اكتفى «الشياطين الحمر» باحتلال المركز السادس.

كما فشل يونايتد في حجز مقعده لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد وخرج خالي الوفاض من أي لقب، ما وضع «سي آر7»، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات والذي يمتد عقده لعام آخر، إضافة إلى عام اختياري، في مواجهة احتمال اللعب في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) للمرة الأولى في مسيرته.

رونالدو ليس للبيع

من ناحيته، يصر يونايتد، وفقا لـ«فرانس برس» على أن نجمه البرتغالي، صاحب 24 هدفا في كافة المسابقات الموسم الماضي، ليس للبيع حسب التقارير، مع حرص المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ على العمل معه.

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وأحرز رونالدو لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا مرة خلال مروره الأول مع يونايتد لست سنوات، قبل أن يغادر إلى ريال مدريد الإسباني في 2009 وثم يوفنتوس في العام 2018.

ويأتي تغيب رونالدو عن التمارين في وقت يتحضر يونايتد للسفر الجمعة إلى آسيا وأستراليا من أجل خوض جولته التحضيرية للموسم الجديد.