رسميا.. رونالدو يحصل على جائزة جديدة في «مانشستر يونايتد»

القاهرة - بوابة الوسط

نجح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب «مانشستر يونايتد» الإنجليزي، في الفوز بجائزة أفضل لاعب في صفوف «الشياطين الحمر»، لشهر مايو الجاري.

وذكر الموقع الرسمي لـ«مانشستر يونايتد»، أن رونالدو حصل على نسبة 78% من الأصوات، وتفوق على الثنائي خوان ماتا وأنتونتي إيلانغا.

- ستيف ماكلارين يعود إلى مانشستر يونايتد

- رسميا.. تعيين رالف رانغنيك مدربا لمنتخب النمسا

- خطة من رابطة الدوري الإنجليزي لمساعدة لاعبي جنوب آسيا

وحل خوان ماتا في المركز الثاني، بينما احتل اللاعب الشاب إيلانغا، المركز الثالث.

غياب الـ«دون» عن آخر مباريات الموسم

وغاب كريستيانو رونالدو عن ختام مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي أمام «كريستيال بالاس»، التي خسرها «مانشستر يونايتد» بهدف دون رد.

وتعد هذه المرة هي الخامسة التي يفوز فيها رونالدو بجائزة لاعب الشهر في «مانشستر يونايتد»، بعد انضمامه للفريق في الصيف الماضي، قادمًا من «يوفنتوس».