ستيف ماكلارين يعود إلى مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الإثنين، أن مدرب إنجلترا السابق، ستيف ماكلارين، سيعود إلى «الشياطين الحمر»؛ من أجل تولي مهمة مساعد المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ، بصحبة مواطن الأخير ميتشل فان در غاغ.

وسبق لماكلارين أن تولى المنصب ذاته بين 1999 و2001 حين كان الفريق بقيادة المدرب الأسطوري أليكس فيرغوسون، الذي قاد يونايتد إلى لقبه الأخير في الدوري الممتاز العام 2013 قبل الاعتزال، فيما كان فان در غاغ مساعدًا لتن هاغ في أياكس أمستردام الموسم المنصرم.

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ولن يكون العمل بجانب تن هاغ ودر غاغ التجربة «الهولندية» الأولى لماكلارين، إذ سبق لابن الـ61 عامًا أن درب تفنتي الهولندي على فترتين بين 2008 و2010 و2012-2013 وتُوج معه حتى بلقب الدوري العام 2010.

تن هاغ متحمس للمرحلة المقبلة

وقال تن هاغ، الذي سيُقدّم إلى جماهير النادي رسمياً في وقت لاحق الإثنين، وفقا لـ«فرانس برس»، إنه متحمس للمرحلة المقبلة من مسيرته التدريبية رغم حجم المهمة التي تنتظره في يونايتد، لا سيما أن الأخير لم يفز بأي لقب منذ تتويجه بطلًا لمسابقتي كأس الرابطة و«يوروبا ليغ» العام 2017.

وأوضح الهولندي: «أني أتطلع بفارغ الصبر لتأدية هذا العمل، في هذا النادي صاحب التاريخ الهائل، ونريد أن نعيده إلى حيث ينتمي». واعتبر تن هاغ أن أولويته «هي جعل الجمهور فخورًا»، مضيفًا أن الوضع الحالي ليس جيدًا بطبيعة الحال، ما يجعل «التحدي كبيرًا».