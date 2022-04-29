رسميا.. تعيين رالف رانغنيك مدربا لمنتخب النمسا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الاتحاد النمساوي لكرة القدم، جرهارد مليتيتش، الجمعة، تعيين رالف رانغنيك، مدرب مانشستر يونايتد الموقت، لقيادة منتخب النمسا.

وقال نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجمعة، في بيان له: «سيبدأ رانغنيك مهام عمله مدربا لمنتخب النمسا في نهاية شهر مايو للمشاركة في مباريات دوري الأمم الأوروبية مع كرواتيا والدنمارك وفرنسا، وذلك بعد انتهاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم».

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أوضح البيان أن رانغنيك وقع عقدا لمدة عامين مع النمسا، سيتم تمديده تلقائيا لمدة عامين آخرين حتى 2026 في حالة تأهلهم لبطولة أوروبا 2024 التي ستقام في ألمانيا.