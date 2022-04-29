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رسميا.. تعيين رالف رانغنيك مدربا لمنتخب النمسا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 01:44 مساء
رسميا.. تعيين رالف رانغنيك مدربا لمنتخب النمسا
رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد الموقت. (الإنترنت)
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أعلن رئيس الاتحاد النمساوي لكرة القدم، جرهارد مليتيتش، الجمعة، تعيين رالف رانغنيك، مدرب مانشستر يونايتد الموقت، لقيادة منتخب النمسا.

وقال نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجمعة، في بيان له: «سيبدأ رانغنيك مهام عمله مدربا لمنتخب النمسا في نهاية شهر مايو للمشاركة في مباريات دوري الأمم الأوروبية مع كرواتيا والدنمارك وفرنسا، وذلك بعد انتهاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم».

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أوضح البيان أن رانغنيك وقع عقدا لمدة عامين مع النمسا، سيتم تمديده تلقائيا لمدة عامين آخرين حتى 2026 في حالة تأهلهم لبطولة أوروبا 2024 التي ستقام في ألمانيا.

الجمع بين منتخب النمسا ومانشستر يونايتد
وأكد البيان أن المدرب الألماني سيجمع بين قيادة منتخب النمسا ودوره كمستشار فني لمانشستر يونايتد الذي سيقوده المدرب الهولندي، إيريك تن هاج مع بداية الموسم الجديد.

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