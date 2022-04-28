خطة من رابطة الدوري الإنجليزي لمساعدة لاعبي جنوب آسيا

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في تنفيذ خطة تهدف إلى مساعدة اللاعبين الشبان المنحدرين من أصول تعود إلى جنوب آسيا على الانخراط في اللعب على المستوى الاحترافي.

وتأتي هذه الخطة، وفقًا لـ«رويترز» في إطار تحركات عديدة تسعى إلى القضاء على التمييز والعنصرية وتهدف إلى تحسين فرص السود والآسيويين والأقليات العرقية في اللعب والعمل في المجالين التدريبي والتنفيذي.

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وستركز الخطة على زيادة عدد العناصر المنحدرة من جنوب آسيا في فرق تحت تسع سنوات وتحت 11 عامًا، وستتضمن أيضًا أعمالًا بحثية تتعلق بموانع دخول اللاعبين الشبان عالم الرياضة.

مشروع طول الأمد

وقال مدير الكرة في رابطة الدوري الممتاز، نيل سوندرز وفقًا لـ«رويترز»: «خطة جنوب آسيا هي مشروع طول الأمد سنتمكن من خلاله من بحث وتحسين التنوع داخل نظام الأكاديمية داخل الملعب وخارجه».

وأوضح: «تمثيل شرق آسيا في المستوى الأعلى لكرة القدم قليل جدا.. وحاليًا هو لا يعكس عدد السكان وشعبية اللعبة في أوساط الجالية المنحدرة من جنوب آسيا في بريطانيا».

وحسب أرقام كشفت عنها رابطة اللاعبين المحترفين في مارس الماضي، فإنه يوجد فقط 16 لاعبًا محترفًا من أصول شرق آسيوية في أعلى أريع درجات للدوري الإنجليزي للعبة الشعبية الآن.