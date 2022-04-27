إصابة خطيرة تبعد مدافع ساوثامبتون لنهاية 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي ساوثامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن المدافع تينو ليفرامنتو، سيغيب حتى نهاية العام الجاري بعد إصابته في الرباط الصليبي الأمامي في التعادل أمام مضيفه برايتون.

وخرج ليفرامنتو مصابًا في الشوط الأول يوم الأحد، بعد أن سقط فجأة على الأرض خلال كرة مشتركة مع إينوك مويبو مدافع برايتون.

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وقال ساوثامبتون في بيان: «تعرض الظهير البالغ عمره 19 عامًا للإصابة خلال الشوط الأول من المباراة أمام برايتون يوم الأحد في الدوري الممتاز».

وكشفت الفحوصات التي أجريت لركبته اليسرى حجم المشكلة. وأوضح النادي: «رغم عدم وجود جدول زمني محدد لعودته، فمن المرجح أنه لن يكون متاحًا حتى نهاية 2022».

32 مباراة في جميع المسابقات

وخاض ليفرامنتو 32 مباراة في جميع المسابقات منذ انضمامه لساوثامبتون قادمًا من تشيلسي العام الماضي.

ويحتل ساوثامبتون المركز 13 برصيد 40 نقطة من 34 مباراة وسيستضيف كريستال بالاس يوم السبت.