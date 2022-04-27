ليفربول يسجل أرباحا تفوق 550 مليونا.. وفياريال عند 138 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط

استنادا إلى تاريخ ومكانة وشعبية ناديي ليفربول وفياريال، قبل مواجهتهما، اليوم الأربعاء، حيث يستقبل ليفربول على ملعبه «أنفيلد» ضيفه فياريال الإسباني، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تبرز الفوارق المادية هائلة بينهما.

ميزانية متواضعة

في ديسمبر الماضي، صادق فياريال على ميزانية قدرها 138.7 مليون يورو للسنة المالية الحالية، الآن وبمجرد وصوله إلى نصف نهائي دوري الأبطال، ضمن فريق «الغواصة الصفراء» حصوله على 57.67 مليون يورو كمكافآت من الاتحاد القاري «يويفا» من دون احتساب عائدات النقل التلفزيوني، أي أكثر من ثلث ميزانيته، بحسب ما ذكره موقع «الشرق الأوسط أون لاين».

أرباح كبيرة

أما ليفربول فقد بلغت أرباحه 550.4 مليون يورو هذا الموسم وفقا لـ«ديلويت»، وهو سابع أعلى إجمالي بين أندية القارة العجوز، والاختلاف كبير أيضا في فواتير رواتب الناديين، يبلغ مجموع رواتب فياريال 143 مليون يورو للموسم الحالي، بينما يبلغ مجموع رواتب ليفربول قرابة 314 مليون يورو.

ملعب أنفيلد

وحتى إن ملعبي الناديين ليسا من العيار ذاته، حيث يبلغ حجم ملعب «أنفيلد» الأسطوري ضعف مساحة ملعب سيراميكا (54 ألف مقعد مقابل 23 ألفا)، ويخطط النادي الإنجليزي لتوسيع قدرة الاستيعاب لتصل إلى 61 ألف مقعد.

منافسة العملاقين

ورغم اضطراره للعيش في ظل العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، لأسباب جغرافية، واقتصادية وتاريخية، دخل فياريال بعدا جديدا العام 2020 مع وصول المدرب أوناي إيمري الذي صعد بالنادي إلى القمة القارية بقيادته إلى لقبه الأول على الإطلاق في مسابقة يوروبا ليغ.

بالنسبة لليفربول، كان وصول المدرب الألماني يورغن كلوب العام 2015 مرحلة مفصلية أيضا في تاريخ النادي بعدما منحه لقبه الأول في الدوري منذ العام 1990، كما أن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ليس حلما، بل إنه هدف على الدوام.