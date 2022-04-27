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سداسية تضع ليفربول بين العظماء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 02:35 مساء
سداسية تضع ليفربول بين العظماء
صلاح يحتفل مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد. (صفحة ليفربول عبر فيسبوك)
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فريق ليفربول الإنجليزي يعتبر من عظماء القارة العجوز بألقابه الستة في دوري الأبطال، آخرها العام 2019، إضافة إلى تتويجه بلقب كأس الاتحاد الأوروبي «يوروبا ليغ» ثلاث مرات والكأس السوبر القارية أربع مرات وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

وصافة لفياريال
وفي وقت تعتبر وصافة موسم 2007 - 2008 أفضل نتيجة لفياريال في الدوري الإسباني، تربع ليفربول على عرش أكثر الفرق إحرازا للقب الدوري الإنجليزي الممتاز من 1990 حتى 2011 قبل أن يزيحه عنه مانشستر يونايتد بإحرازه اللقب التاسع عشر في 2011 ثم العشرين في 2013.

موعد القمة
يستقبل ليفربول على ملعبه «أنفيلد» ضيفه فياريال الإسباني، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

مفاجآت البطولة
يضع أصحاب الأرض في الحسابات أن الخطأ ممنوع أمام الحصان الأسود للبطولة الذي يسعى للإطاحة بعملاق قاري آخر، ويسعى ليفربول نحو رباعية تاريخية هذا الموسم.

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