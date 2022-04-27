أنشيلوتي: أنا محبط وهذا ما سأرد بيه ويجب فعله في «برنابيو»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي (3-4) في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال على ملعب الاتحاد، أن فريقه سيكون قادرا على التأهل للنهائي إذا دافع بشكل أفضل في مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو.

بداية سيئة

وأوضح أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء «انطباعي أننا بدأنا المباراة بشكل سيئ للغاية، ثم أظهر اللاعبون نفس أداء المباريات الأخيرة، قدرة كبيرة على رد الفعل، نجحنا في البقاء داخل المباراة حتى النهاية، علينا أن ندافع بشكل أفضل.. كيف؟».

الدفاع أولوية

وأكمل «فعلنا الأمر بشكل جيد والكرة معنا، في الإياب، الدفاع بشكل أفضل سيكون عنصرا مهما للغاية، هذه النتيجة تحافظ على آمالنا في العودة»، بحسب ما نقله موقع «24» عن وكالة الأنباء الإسبانية.

أنا محبط قليلا

وأضاف صاحب الـ62 عاما «أنا محبط قليلا، لأننا خسرنا الكثير من المواجهات الفردية في الشوط الأول، السيتي سجل بسبب بعض الأخطاء في التمركز والرقابة، كان يمكن تفاديها».

لعبنا مباراة مفتوحة

واستطرد «أعتقد أننا عندما سجلنا هدفا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، استعدنا الطاقة والحيوية، لعبنا مباريات مفتوحة كثيرة، وعندما نلعب مباريات بهذا الشكل، ننافس بشكل أفضل من المباريات المغلقة، سنفوز إذا دافعنا بشكل أفضل، وإلا سنجد أنفسنا خارج البطولة».

بنزيما المذهل

كما أثنى المدرب الإيطالي على شخصية هداف ونجم الفريق، الفرنسي كريم بنزيما، الذي سجل هدفين أحدهما من ركلة جزاء على طريقة بانينكا.

وأوضح «كريم قدم مباراة كبيرة، وكعادته دائما كانت شخصيته حاضرة لتسجيل ركلة الجزاء بهذه الطريقة، لم نفكر مطلقا في تغيير مسدد ركلات الجزاء، لم أكن أعرف كيف سيسددها، تدربنا قليلا على ركلات الجزاء، ولكن هذه الركلة تحديدا أبهرتني».