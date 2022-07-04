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رونالدو يتخلف عن موعد عودته لمانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 09:34 مساء
رونالدو يتخلف عن موعد عودته لمانشستر يونايتد
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. (الإنترنت)
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تغيّب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن تدريبات ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الإثنين، بعد أيام فقط من تقارير صحافية أشارت إلى رغبته بالرحيل عن «الشياطين الحمر».

وكان مقرراً أن يلتقي لاعبو يونايتد الذين كانوا مع منتخباتهم في النافذة الدولية، مع بقية الفريق اليوم الإثنين، وفقا لـ«فرانس برس». لكن وفقاً لتقارير إعلامية بريطانية، لم يحضر رونالدو التدريبات لأسباب عائلية، مع موافقة النادي على الأسباب التي أدت لغيابه.

محاولات لهندسة الرحيل
ورغم ذلك، سيتم تفسير غياب اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً على أنه في إطار محاولته لهندسة الرحيل عن «أولد ترافورد».

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد قادماً من يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي، لكن رغم نجاحه في فرض نفسه الهداف الأوّل للنادي الإنجليزي في الموسم المنصرم، وثالث الهدافين في الدوري الممتاز (18 هدفاً)، اكتفى «الشياطين الحمر» باحتلال المركز السادس.

كما فشل يونايتد في حجز مقعده لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد وخرج خالي الوفاض من أي لقب، ما وضع «سي آر7»، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات والذي يمتد عقده لعام آخر، بالإضافة إلى عام اختياري، في مواجهة احتمال اللعب في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) للمرة الأولى في مسيرته.

رونالدو ليس للبيع
من ناحيته، يصرّ يونايتد، وفقا لـ«فرانس برس» على أن نجمه البرتغالي، صاحب 24 هدفاً في كافة المسابقات الموسم الماضي، ليس للبيع حسب التقارير، مع حرص المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ على العمل معه.

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وأحرز رونالدو لقب الدوري الانجليزي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا مرة خلال مروره الأول مع يونايتد لست سنوات، قبل أن يغادر إلى ريال مدريد الإسباني في 2009 وثم يوفنتوس في عام 2018.

ويأتي تغيّب رونالدو عن التمارين في وقت يتحضر يونايتد للسفر الجمعة إلى آسيا وأستراليا من أجل خوض جولته التحضيرية للموسم الجديد.

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