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قاضية أميركية ترفض دعوى اغتصاب ضد رونالدو في لاس فيغاس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 يونيو 2022, 11:23 مساء
قاضية أميركية ترفض دعوى اغتصاب ضد رونالدو في لاس فيغاس
كاثرين مايورغا أقامت الدعوى في سبتمبر 2018 في نيفادا تتهم رونالدو باغتصابها في فندق في لاس فيغاس في 2009. (الإنترنت)
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كشفت شبكة «سكاي» البريطانية، اليوم السبت، أن قاضية أميركية رفضت دعوى قضائية بالاغتصاب ضد كريستيانو رونالدو، مهاجم «مانشستر يونايتد» المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في لاس فيغاس.

ورفضت القاضية الأميركية جينفر دورسي، الدعوى يوم الجمعة، وفقًا لـ«رويترز»، بسبب الطريقة التي تم الحصول بها على المستندات.

وقالت القاضية إن رفض قضية مع عدم خيار لإقامتها مرة أخرى عقوبة قاسية، وإن رونالدو تضرر من سلوك ليزلي مارك ستوفال محامية مايورغا.

سوء نية
وأضافت القاضية في حكمها: «أجد أن طريقة الحصول على هذه الوثائق والاستمرار في استخدامها كان عن سوء نية.. استبعاد ستوفال لن يعالج الضرر الذي لحق برونالدو لأن المستندات المختلسة ومحتوياتها السرية تم نسجها في نسيج مطالبات (المدعية)».

ويأتي الحكم بعد نحو ثلاثة أعوام من إعلان المدعين أن رونالدو لن يواجه أي تهمة في لاس فيغاس تتعلق بالمزاعم التي لا يمكن إثباتها بشكل قاطع.

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دعوى مدنية من كاثرين مايورغا
وكانت كاثرين مايورغا أقامت دعوى مدنية في سبتمبر 2018 في نيفادا تتهم رونالدو باغتصابها في فندق في لاس فيغاس في 2009 قبل أن يدفع لها 375 ألف دولار مقابل التكتم على الأمر.

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