رونالدو يواصل الغياب عن مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، غيابه عن فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يسافر اليوم الجمعة، في جولته الاستعدادية للموسم الجديد إلى تايلاند وأستراليا من دون أفضل لاعب في العالم خمس مرات، وذلك بعد منحه مزيد الوقت للتعامل مع مسألة عائلية.

وتغيّب النجم البرتغالي عن تدريبات يونايتد الإثنين عندما رحب المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ باللاعبين الدوليين في أولى مراحل التمارين المخصصة للموسم الجديد.

وأعلم رونالدو النادي أنه مضطر لعدم الالتحاق بزملائه الذين انضم اليهم الإثنين اللاعبون الدوليون العائدون من انشغالهم مع منتخبات بلادهم، بسبب مسألة عائلية.

غموض في موقف رونالدو

وبقي نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي سابقا غائبا عن الفريق أمس الخميس، ما يعني أنه لن يكون مع المجموعة التي ستسافر الجمعة إلى بانكوك ولم يُعرف ما إذا كان سيلتحق بالفريق قبل مواجهته الودية مع خصمه المحلي ليفربول الثلاثاء في تايلاند قبل الانتقال إلى أستراليا.

وتفسر وسائل الإعلام غياب اللاعب البالغ من العمر 37 عاما في إطار محاولته لهندسة الرحيل عن «أولد ترافورد».

رونالدو ليس للبيع

من ناحيته، يصر يونايتد، وفقا لـ«فرانس برس» على أن نجمه البرتغالي، صاحب 24 هدفا في كافة المسابقات الموسم الماضي، ليس للبيع حسب التقارير، مع حرص المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ على العمل معه.

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وقال ناطق باسم النادي لصحيفة «مانشستر إيفنينغ نيوز» إن كريستيانو رونالدو لن يكون جزءا من مجموعة مانشستر يونايتد المقرر مغادرتها في جولة ما قبل الموسم إلى تايلاند وأستراليا الجمعة، مضيفا «لقد منح إجازة إضافية للتعامل مع مسألة عائلية». وشدد: «كريستيانو ما زال مرتبطا بعد مع مانشستر يونايتد لموسم آخر وهو ليس للبيع».

وأحرز رونالدو لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا مرة خلال مروره الأول مع يونايتد لست سنوات، قبل أن يغادر إلى ريال مدريد الإسباني في 2009 وثم يوفنتوس في العام 2018.