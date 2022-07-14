كلوب يدافع عن نونييس

القاهرة - بوابة الوسط

دافع المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، اليوم الخميس، عن التعاقد بصفقة مالية ضخمة مع مهاجم منتخب الأوروغواي داروين نونييس من بنفيكا البرتغالي.

ووُوجه كلوب الموجود حالياً برفقة «الريدز» في سنغافورة في جولة تحضيرية للموسم الجديد يستهلها بمواجهة كريستال بالاس ودياً الجمعة، بأسئلة صحافيين حيال تعليق سابق له عام 2018 حين قال إنه لا يريد إنفاق 100 مليون جنيه إسترليني (118 مليون دولار أميركي) على لاعب واحد، وفقا لـ«فرانس برس».

صفقة ضخمة

وسخر مشجعون في وقت سابق من المدرب الألماني بعد أن وافق ناديه على صفقة مع بنفيكا لشراء نونييس مقابل مبلغ كبير ناهز 85 مليون جنيه إسترليني (100.4 مليون دولار) مع مكافآت. ورغم ذلك، سخر كلوب من السؤال، قائلاً إن سوق الانتقالات قد تغير منذ ادلائه بهذه التصريحات.

وقال كلوب، وفقا لـ«فرانس برس»: «عندما تريد التعاقد مع مهاجم مثير مثل داروين، فهذا هو السوق وعليك أن تدفع الثمن.. لقد قلت أشياء كثيرة في حياتي لفتتني لاحقًا وأظهرت لي مدى السرعة التي يمكن أن تتغير بها الحياة».

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انتقادات لاذعة

وتعرض نونييس لانتقادات لاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أدائه الباهت في مباراته الأولى مع ليفربول، بعدما أضاع هدفاً سهلاً في المباراة التي خسرها فريقه 4-صفر أمام مانشستر يونايتد في بانكوك الثلاثاء.

واعتبر الألماني أن المباريات التمهيدية التي يخوضها فريقه مهمة لكن المباريات الأكثر أهمية ستكون في غضون أسبوعين، وهناك يجب أن نكون مستعدين.