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على رأسهم أوريجي.. ليفربول يؤكد رحيل 4 من صفوف فريقه

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 03:55 مساء
على رأسهم أوريجي.. ليفربول يؤكد رحيل 4 من صفوف فريقه
أوريجي يرحل عن صفوف فريق ليفربول. (الإنترنت)
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أكد نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، رحيل المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي، عن صفوف النادي مع انتهاء عقده في آخر يونيو الجاري.

ولعب أوريجي (27 عامًا) دورًا فاعلًا في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا في 2019 وسيغادر النادي بعد أن أحرز له 41 هدفًا في 175 مباراة خاضها بألوانه.

ورشحت تقارير إعلامية، وفقًا لـ«رويترز» انضمام أوريجي إلى ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وسيرحل عن صفوف الفريق أيضًا حارس المرمى لوريس كاريوس الذي كان مسؤولًا عن هدفين في هزيمة فريقه أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في 2018 مع نهاية عقده في آخر الشهر الجاري.

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وسيرحل عن تشكيلة ليفربول أيضًا شيي أوجو وبن، وودبيرن أصغر هداف في تاريخ ليفربول.

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