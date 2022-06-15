رسميا.. «ليفربول» بعلن ضم نونيز

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «ليفربول» الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي تعاقده مع لاعب نادي «بنفيكا»، داروين نونيز، بعد خضوعه للفحص الطبي بنجاح بعقد طويل الأمد.

وكشف «بنفيكا» في وقت سابق اتفاقه مع «ليفربول» على انتقال نونيز. وذكر في بيان رسمي أن الصفقة قيمتها 75 مليون يورو، بجانب 25 مليون يورو إضافات.

وقال «ليفربول» في بيان عبر موقعه الرسمي: «أكمل النادي التوقيع مع داروين نونيز من بنفيكا، بعد الحصول على تصريح عمل والتصريح الدولي.. وقع مهاجم أوروغواي عقدًا طويل الأمد مع الريدز بعد الانتهاء من الشروط الشخصية واستكمال الفحص الطبي في مركز تدريب أكسا».

القيمص رقم «27»

وسيرتدي نونيز القميص رقم «27» مع «ليفربول»، ويصبح ثالث لاعب من أوروغواي يوقع للنادي، بعد لويس سواريز وسيباستيان كوتس.

وقال نونيز في تصريحات للموقع الرسمي: «أنا سعيد حقًا ويسعدني أن أكون هنا في ليفربول.. أشكر زوجتي ووالدي وابني الذي هو مصدر فخر حقيقي بالنسبة لي. لقد كانوا مهمين حقًا بالنسبة لي في مراحل مسيرتي المهنية. أنا فخور بهم وبالعمل الذي نقوم به أنا وزوجتي كفريق واحد وأنا ممتن لها لكوني هنا».

وتابع: «إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في ليفربول.. لعبت ضدهم وشاهدتهم في الكثير من المباريات في دوري أبطال أوروبا وهذا أسلوبي في اللعب. هناك بعض اللاعبين الرائعين هنا وأعتقد أنه سيلائم أسلوبي».

- على رأسهم أوريجي.. ليفربول يؤكد رحيل 4 من صفوف فريقه

- رائع كعادته.. محمد صلاح يفوز رسميًا بجائزة لاعب الموسم في ليفربول

- محمد صلاح يحسم الجدل بشأن رحيله عن ليفربول

أسباب انضمامه لـ«ليفربول»

وأشار: «عندما وصلت إلى ملعب التدريب، فوجئت حقًا برؤية التكوين والهيكل وجميع الجوائز هنا. يمكنك بعد ذلك أن تتخيل نفسك تفوز بمزيد الألقاب ثم في وقت لاحق عندما تأتي إلى هنا مرة أخرى وترى الجوائز معروضة، يمكنك أن تقول انظر، كنت جزءًا من ذلك، كنت هناك في ذلك الوقت، فزت بالألقاب».

واختتم اللاعب: «هذا أحد أسباب مجيئي إلى ليفربول للفوز بالبطولات والألقاب. أريد الفوز بالكثير من الألقاب في ليفربول».