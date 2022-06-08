رائع كعادته.. محمد صلاح يفوز رسميًا بجائزة لاعب الموسم في ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، رسميًا، فوز النجم المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في ليفربول للموسم الرياضي (2021-2022) بتصويت الجماهير.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر حسابه على «تويتر»، صورة لمحمد صلاح، وعلق عليها: «رائع كعادته.. محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الموسم في ليفربول».

أرقام صلاح

وتفوق محمد صلاح، الذي سجل 31 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، على أليسون بيكر في استطلاعات الرأي ليحتفظ بالجائزة.

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وسجل صلاح 23 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالتساوي مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين، ليحصد جائزة الهداف للموسم الثالث في مسيرته، كما فاز بجائزة أفضل صانع ألعاب برصيد 13 تمريرة حاسمة.