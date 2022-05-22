صلاح يتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط

تُوّج النجم الدولي المصري محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم، التي تُمنح لأفضل هداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالاشتراك مع مهاجم توتنهام هوتسبير، الكوري الجنوبي هيونغ مين سونن، إضافة إلى جائزة أفضل صانع ألعاب، التي يتحصل عليها للمرة الأولى.

وتساوى صلاح مع سون في رصيد 23 هدفًا في البطولة خلال الموسم الحالي، ليتقاسما الجائزة المرموقة، التي حصل عليها «الفرعون» المصري للمرة الثالثة في مسيرته بالملاعب البريطانية، بحسب «روتيرز».

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وأحرز صلاح هدفًا خلال فوز ليفربول (3-1) على ضيفه وولفرهامبتون، في حين سجل سون هدفين خلال الفوز الكاسح لتوتنهام (5-0) على مضيفه نورويتش سيتي.

كان صلاح تُوّج بالجائزة للمرة الأولى موسم 2017-2018 بعدما سجل 32 هدفًا في البطولة آنذاك، ليصبح صاحب أكبر عدد من الأهداف خلال موسم واحد بنظام البطولة الذي يضم 20 فريقًا، كما فاز صلاح بالجائزة للمرة الثانية في الموسم التالي، حينما تقاسمها مع السنغالي ساديو ماني، زميله في ليفربول، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، برصيد 22 هدفًا لكل منهم.

وأصبح صلاح، ثالث لاعب يتوج بالجائزة للمرة الثالثة، بعد النجمين الإنجليزيين هاري كين وآلان شيرر، علمًا بأنه أول لاعب من ليفربول يحقق هذا الإنجاز، وما زال النجم الفرنسي تيري هنري، نجم أرسنال المعتزل، صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تتويجًا بالجائزة، بعدما حصل عليها 4 مرات.