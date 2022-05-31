محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

فاز نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن موسم (2021-2022) في تصويت الجماهير اليوم الإثنين.

وأعلن الحساب الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين، اليوم الإثنين، حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2022، متفوقاً على مهاجم توتنهام اللاعب الكوري الجنوبي هيونج سون.

ونشر حساب ليفربول الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة لمحمد صلاح وعلق عليها: «الفرعون المصري يضع بصمته على جائزة جديدة.. تهانينا لصلاح حصوله على جائزة لاعب الموسم المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجماهير».

الجائزة الثانية

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها مهاجم منتخب مصر بالجائزة، وسبق له الحصول عليها في 2018.

وكان صلاح تقاسم صدارة قائمة هدافي الدوري برصيد 23 هدفا مع الكوري سون هيونج-مين لاعب توتنهام هوتسبير. كما نال صلاح جائزة أفضل صانع لعب في الدوري بفضل 13 تمريرة حاسمة. وكان هدف صلاح في التعادل 2-2 مع مانشستر سيتي في أكتوبر تم اختياره أفضل هدف في الموسم.

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لقبي كأس الاتحاد وكأس الرابطة

وتوج ليفربول هذا الموسم بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة، لكنه خسر لقب الدوري بفارق نقطة واحدة لصالح مانشستر سيتي.

وفشل ليفربول في حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في أربعة مواسم عندما خسر 1-صفر أمام ريال مدريد في باريس يوم السبت.