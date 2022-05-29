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صلاح ومحرز ضمن فريق الأحلام بدوري الأبطال.. وصحف إسبانيا تتغني بالملكي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 مايو 2022, 04:18 مساء
صلاح ومحرز ضمن فريق الأحلام بدوري الأبطال.. وصحف إسبانيا تتغني بالملكي
صلاح ومحرز. (أرشيفية - إنترنت)
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دخل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وزميله المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ضمن فريق الأحلام في «التشامبيونز ليغ»، والذي كشف عنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بعد تتويج ريال مدريد باللقب للمرة الـ14 في تاريخه.

وحصل بنزيما على أعلى معدل من النقاط بـ102، يليه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بـ91 نقطة، كما يظهر في الفريق المثالي اثنان من لاعبي مانشستر سيتي، الذي أخرجه ريال مدريد في نصف النهائي، هما المدافع البرتغالي جواو كانسيلو ولاعب الوسط الجزائري رياض محرز، بينما يمثل ليفربول نجمه الدولي المصري محمد صلاح فقط، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

بالمثل، يضم فريق الأحلام لاعبين من البايرن مثل ليروي سانيه، وأتلتيكو مدريد ممثلًا في رينالدو، وفياريال بفضل لاعبه أرناوت دانغوما، وسباستيان هالر كممثل عن أياكس أمستردام، واختير هذا التشكيل بناء على النقاط التي يحققها اللاعبون.

في الوقت نفسه، احتفت الصحافة الإسبانية الصادرة اليوم الأحد، بتتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا الـ14 في تاريخه بعد فوزه على ليفربول بهدف نظيف في مباراة كان البطل فيها حارس الملكي البلجيكي تيبو كورتوا.

وكتبت جريدة «ماركا» في عنوان غلافها «اللقب الـ14» وأضافت في عنوان فرعي أن «الريال يحسم دوري أبطال الانتفاضات ويتوج مرة أخرى بطلًا لأوروبا»، وأضافت: «فينيسيوس يحسم اللقاء ويتوج الملكي بثنائية جديدة في باريس».

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