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محمد صلاح يحسم الجدل بشأن رحيله عن ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 مايو 2022, 05:47 مساء
محمد صلاح يحسم الجدل بشأن رحيله عن ليفربول
محمد صلاح في تدريبات ليفربول. (الإنترنت)
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تحدث النجم المصري، محمد صلاح، لاعب فريق «ليفربول» الإنجليزي، عن آخر تطورات تجديد عقده، مع «الريدز»، قبل مواجهة «ريال مدريد» الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامته يوم 28 مايو الجاري.

ويلتقي «ليفربول» ضد نظيره «ريال مدريد» الإسباني، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها على ملعب «دي فرانس» في العاصمة الفرنسية باريس، في التاسعة مساء السبت 28 مايو الجاري.

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وقال محمد صلاح، الذي سيخوض عامه الأخير بعقده، إنه سيبقى في صفوف النادي الإنجليزي في الموسم المقبل، بغض النظر عن نتيجة مفاوضات التجديد.

الوقت ليس مناسبًا
وأوضح اللاعب المصري في مؤتمر صحفي، وفقًا لـ«رويترز» قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام «ريال مدريد» يوم السبت، أن الوقت ليس مناسبًا للحديث عن مفاوضات تجديد التعاقد. مضيفًا: «لا أركز في العقد حاليًا، بل في الفريق، إنه أسبوع مهم حقًا لنا وأريد الفوز بدوري الأبطال مجددًا».

وتابع: «سأبقى في الموسم المقبل بالتأكيد، أريد رؤية (القائد) هندو (جوردان هندرسون) يحمل الكأس مجددًا وأتمنى أن يسلمها لي».

المفاوضات سرية
وقال توم ويرنر رئيس «ليفربول»، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن النادي سيحتفظ بصلاح وزميله في الهجوم ساديو ماني الذي ينتهي عقده في ختام الموسم المقبل أيضًا. وأوضح ويرنر: «أود الإبقاء على المفاوضات سرية لكننا أكدنا رغبتنا بالطبع في استمرارهما».

ويمكن لصلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 23 هدفًا بالتساوي مع سون هيونغ-مين، الانتقال مجانًا إلى أي فريق آخر في نهاية الموسم المقبل إذا لم يتوصل لاتفاق لتمديد العقد.

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