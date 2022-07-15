مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فوزه الثاني تواليا في جولته الصيفية؛ استعدادا للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على ملبورن فيكتوري الأسترالي (4-1) اليوم الجمعة في ملبورن.

وتقدم أصحاب الأرض بواسطة كريستوفر إيكونوميديس (5)، ورد مانشستر يونايتد بأربعة أهداف حملت تواقيع الاسكتلندي سكوت ماكتوميني (43) والفرنسي أنتوني مارسيال (45+1) وماركوس راشفورد (78) وادموند لوبانكو (90 خطأ في مرمى فريقه).

وكان مانشستر يونايتد استهل جولته بفوز عريض على غريمه التقليدي ليفربول برباعية نظيفة في بانكوك الثلاثاء الماضي.

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وكما في المباراة الأولى، أخرج مدربه الجديد الهولندي إريك تن هاغ جميع لاعبي الصف الأول ومنح الفرصة للاعبين الشبان.