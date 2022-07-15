رسميا.. إريكسن يوقع لمانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، التوقيع مع اللاعب الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، بعقد يربطه بالشياطين الحمر خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى 2025.

وقال كريستيان إريكسن، وفقا لحساب النادي الرسمي: «يونايتد نادٍ مميز، ومتحمس جدا للبدء معهم، لقد حظيت بفرصة اللعب على أولد ترافورد عدة مرات، لكن القيام بذلك بالقميص الأحمر في يونايتد سيكون شعورا رائعا».

وخاض لاعب الوسط 115 مباراة مع الدنمارك، وسجل 38 هدفا لبلاده. ولعب إريكسن 237 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 52 هدفا وصنع 71 تمريرة حاسمة.

وكان اريكسن (30 عاما) أصبح لاعبا حرا بعد انتهاء عقده مع برنتفورد الإنجليزي الذي لعب في صفوفه لمدة ثلاثة أشهر، بعد تعافيه من أزمة قلبية حادة كادت تودي بحياته خلال كأس أوروبا مع منتخب بلاده الصيف الماضي.

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وسبق لإريكسن أن تدرب بإشراف مدرب مانشستر يونايتد الجديد الهولندي إريك تن هاغ، عندما حاول استعادة لياقته البدنية في صفوف أياكس امستردام مطلع العام الجاري.