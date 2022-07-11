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رسميا.. القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2022

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 يوليو 2022, 03:33 مساء
رسميا.. القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2022
«كاف» يعلن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2022. (الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشكل رسمي، أسماء اللاعبين، المرشحين لحصد جوائز الأفضل عن الموسم الماضي.

ويقيم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حفله السنوي لإعلان جوائز الأفضل خلال الموسم المنصرم في العاصمة المغربية الرباط، في 21 من يوليو الجاري.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا كالتالي:
المصري محمد صلاح (ليفربول).

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي).

السنغالي ساديو ماني (بايرن ميونيخ).

الكاميروني كارل توكو إكامبي (أولمبيك ليون).

الكاميروني فنسنت أبو بكر (النصر السعودي).

العاجي سيباستيان هالر (أياكس).

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الغيني نابي كيتا (ليفربول).

المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان).

السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي).

السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي).

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