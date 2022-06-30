على رأسهم محمد صلاح.. «كاف» يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الخميس، القائمة الأولية للمرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب أفريقي للعام 2022، التي ضمت الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي.

وضمنت القائمة أيضا اللاعب الجزائري رياض محرز المحترف بصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي المحترف بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والسنغالي ساديو ماني المنضم حديثا لنادي بايرن ميونخ الألماني.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 21 من شهر يوليو المقبل، على هامش نهائي أمم أفريقيا للسيدات، بعد انقطاع خلال العامين السابقين نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا.

وضمت القائمة كلا من:

محمد صلاح (ليفربول – مصر)، رياض محرز (مانشستر سيتي – الجزائر)، ساديو ماني (ليفربول – السنغال)، بيرتراند تراوري (أستون فيلا – بوركينا فاسو)، بلاتي توريه (بيراميدز – بوركينا فاسو).

وإدموند تابسوبا (باير ليفركوزن – بوركينا فاسو)، أندري فرانك زامبو أنجويسا (نابولي – الكاميرون)، كارل توكو إيكامبي (ليون – الكاميرون)، علي معلول (الأهلي – تونس).

وفينسنت أبو بكر (النصر – الكاميرون)، يوسف متشانجاما (جانجامب – الكاميرون)، فرانك كيسي (ميلان – كوت ديفوار)، سيباستيان هالير (أياكس أمستردام – كوت ديفوار).

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ومحمد عبد المنعم (الأهلي – مصر)، محمد النني (آرسنال – مصر)، محمد الشناوي (الأهلي – مصر)، موسى بارو (بولونيا – جامبيا)، نابي كيتا (ليفربول – غينيا)، نامبليس ميندي (ليستر سيتي – السنغال).

أليو ديانغ (الأهلي – مالي)، هاماري تراوري (رين – مالي)، يفيس بيسوما (توتنام – مالي)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان – المغرب)، سفيان بوفال (آنجيه – المغرب)، يحيى جبران (الوداد – المغرب).

وياسين بونو (إشبيلية – المغرب)، موسيس سيمون (نانت – نيجيريا)، إدوارد ميندي (تشيلسي – السنغال)، كاليدو كوليبالي (نابولي – السنغال)، ساليو سيس (نانسي – السنغال).

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» يعلن المرشحين لجائزة الأفضل في أفريقيا. (الإنترنت)