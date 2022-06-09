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محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت اللاعبين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 10:42 مساء
محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت اللاعبين
محمد صلاح يتسلم جائزة لاعب العام في إنجلترا لموسم 2021-2022 (تويتر)
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أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية، الخميس، منح جائزة لاعب العام في إنجلترا لموسم 2021-2022، للدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وفاز صلاح بالجائزة متفوقا على كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، وهاري كين (توتنهام هوتسبير)، وساديو ماني (ليفربول)، وكريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، وفيرجيل فان دايك (ليفربول).

جوائز صلاح الفردية
وحقق صلاح جوائز فردية عديدة هذا الموسم، هي: هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بـ23 هدفا، بالتساوي مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام، وأكثر من صنع تمريرات حاسمة بـ13 تمريرة حاسمة، وجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بالتصويت السنوي لرابطة نقاد كرة القدم في 30 مايو الماضي.

وتوج جناح ليفربول بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا أيضا من قبل رابطة المحترفين الإنجليزية في موسم 2017-2018.

صلاح: تصويت زملائي شرف
وتعليقا على الجائز، غرد صلاح عبر حسابه على «تويتر»: «لا يوجد شرف أكبر من الفوز بجائزة صوت عليها زملائي. أنا ممتن جدا لكم جميعا».

ورغم الجوائز الفردية العديدة، لكن الألقاب الجماعية عاندت فريقه ليفربول الذي خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بعد أقل من أسبوع عن ذهاب لقب الدوري إلى غريمه مانشستر سيتي.

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