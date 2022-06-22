كيف ودع محمد صلاح ساديو ماني بعد رحيله إلى بايرن ميونيخ؟

القاهرة - بوابة الوسط

ودع الدولي المصري محمد صلاح، زميله في ليفربول ساديو ماني، بعد انتقال المهاجم السنغالي من صفوف الريدز إلى بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأربعاء.

وتزامل الهداف المصري مع ماني في ليفربول منذ العام 2017، وشكلا ضلعين من ثلاثي هجومي خطير بجانب البرازيلي روبرتو فيرمينو، وساهما في تتويج فريق المدرب يورغن كلوب بعديد الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ونشر صلاح صورًا تجمعه بماني عبر «تويتر» وعلق عليقها: «يا لها من رحلة، شكرًا على الأوقات الرائعة، وأتمنى لك التوفيق في مغامرتك الجديدة، سنفتقدك جميعًا».

صدام دولي

وحافظ الاثنان على العلاقة الجيدة رغم التوتر بينهما في بعض الفترات، وكال ماني المديح لصلاح في رسالة وداعه للنادي.

وتصادم صلاح وماني هذا العام على المستوى الدولي، وقاد ماني السنغال للفوز على مصر في نهائي كأس الأمم الأفريقية وفي مواجهة فاصلة لحسم المتأهل لكأس العالم في قطر، بجانب الصراع الثنائي على لقب هداف الدوري الإنجليزي وجائزة أفضل لاعب في أفريقيا خلال السنوات الماضية.

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وغادر ماني ليفربول قبل عام من نهاية عقده بعدما سجل 120 هدفًا في 269 مباراة لينضم إلى بطل ألمانيا مقابل 40 مليون يورو حتى 2025، وفقًا لـ«رويترز». وعوض ليفربول ماني بالتعاقد مع داروين نونيز مهاجم بنفيكا وهداف الدوري البرتغالي في وقت سابق هذا الشهر.