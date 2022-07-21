حفل جوائز «كاف».. الوداد المغربي أفضل نادٍ في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

توج فريق الوداد البيضاوي المغربي، بجائزة أفضل نادٍ في أفريقيا عن فئة الرجال متفوقا على نظيره الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي.

وجاء التتويج خلال حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اليوم الخميس، في المغرب.

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كما توج فريق ماميلودي صنداونز الجنوب الأفريقي، بجائزة أفضل نادٍ في أفريقيا عن فئة السيدات.

وقال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: «أشكركم جميعا، ستكون أمسية جميلة، شكرا لحضوركم وأشكر الإعلام، نحن على نهج النجاح والنتائج ستظهر للعالم قريبا، لدينا لاعبون من مستوى عالٍ».

وأضاف: «هدفنا الأول اليوم هو الاحتفال بكرة القدم الأفريقية ونعترف بأفضل النجوم رجالا ونساء في القارة وكل الأفارقة المحترفين في أوروبا.. نعلم أن أفريقيا تنتج مواهب من أفضل لاعبي العالم، وجزء مما نفعله اليوم هو الاحتفال والاعتراف بهم».