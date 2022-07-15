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رسميا.. نوتنغهام يعلن تعاقده مع حارس بيرنلي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 يوليو 2022, 01:09 مساء
رسميا.. نوتنغهام يعلن تعاقده مع حارس بيرنلي
حارس مرمى بيرنلي واين هينيسي ينضم إلى صفوف نوتنغهام فورست. (الإنترنت)
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أعلن نادي نوتنغهام فورست، رسميا، اليوم الجمعة، التعاقد مع واين هينيسي حارس مرمى بيرنلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم هينيسي إلى صفوف الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بيرنلي.

الصفقة السابعة
ويعد الحارس الويلزي سابع صفقات نوتنغهام في الصيف الحالي بعد الحارس دين هندرسون والظهيرين الأيمن جوليان بيانكون ونيكو ويليامز ولاعب الوسط موسى نياكاتي والمهاجم تايوو أيونيي والظهير الأيسر عمر ريتشاردز.

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وشارك هينيسي (35 عاما) مع بيرنلي الموسم الماضي في مباراتين فقط واستقبل شباكه 6 أهداف. وتخطى الويلزي بقميص منتخب بلاده حاجز الـ100 مباراة وصعد أخيرا إلى كأس العالم بعد غياب 64 عاما.

يذكر أن نوتنغهام فورست يعود للمشاركة في الدوري الإنجليزي بعد غياب 23 عاما. ويفتتح الفريق مبارياته في الموسم الجديد (2022-2023) أمام نيوكاسل خارج ملعبه.

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