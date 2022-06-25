«نوتنغهام فوريست» يضم النيجيري أونيي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «نوتنغهام فوريست» الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت، أنه تعاقد مع المهاجم النيجيري تايوو أونيي في صفقة قياسية للنادي قيمتها نحو 17 مليون جنيه استرليني (20.85 مليون دولار).

وينضم أونيي صاحب الـ(24 عامًا)، وفقًا لـ«جول» إلى «نوتنغهام فوريست» قادمًا من «يونيون برلين» الألماني، بعقد لمدة خمسة أعوام.

أول لاعب لـ«نوتنغهام فوريست»

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن أونيي، الذي سجل 20 هدفًا خلال 43 مباراة في الموسم الماضي، أصبح أول لاعب دولي يتعاقد معه «نوتنغهام فوريست» منذ حسم الصعود مجددًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ستيف كوبر، المدير الفني لـ«نوتنغهام فوريست»: «كان هناك اهتمام كبير باللاعب تايوو من أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز وغيرها في أوروبا، لذلك نحن سعداء بأنه اختار نوتنغهام فوريست»

وأضاف: «تابعنا تطوره عن كثب خلال الأشهر الأخيرة، هو لاعب نثق به حقًا ونتطلع إلى أن يظهر إمكاناته ويصبح مهاجمًا من الطراز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نوتنعهام».

مسيرته الاحترافية

وبدأ أونيي مسيرته الاحترافية مع «ليفربول» وارتبط بالنادي لمدة ستة أعوام انتهت في يوليو الماضي، لكنه لم يشارك مع الفريق الأول وقضى أغلب تلك الفترة معارًا لفرق أخرى، وسيحصل «ليفربول» على 10 % من قيمة الصفقة، وفقًا لما جرى الاتفاق عليه لدى رحيل اللاعب عن «آنفيلد».

وقضى فترات إعارة لفرق «إف.إس.في فرانكفورت» الألماني، و«إن.إي.سي نيميغن» الهولندي، وموسكرون البلجيكي، و«جينت» البلجيكي، و«ماينز» الألماني.

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وانضم إلى «يونيون برلين» على سبيل الإعارة في موسم 2020 / 2021 ثم وقع عقدًا نهائيًا مع النادي في يوليو الماضي.