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«نوتنغهام» فورست يضم لاعب «ليفربول»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 يوليو 2022, 04:35 مساء
«نوتنغهام» فورست يضم لاعب «ليفربول»
الويلزي الدولي نيكو وليامز ينضم لـ«نوتنغهام فورست» الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي. (الإنترنت)
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أعلن نادي «نوتنغهام فورست»، الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، التعاقد مع الويلزي الدولي نيكو وليامز، من «ليفربول» بعقد لمدة أربع سنوات.

وذكرت تقارير بريطانية، وفقًا لـ«رويترز» أن فورست دفع 16 مليون جنيه إسترليني (19.16 مليون دولار) لضم الظهير الأيمن وليامز الذي تدرج ضمن أكاديمية الناشئين في «ليفربول».

وقضى الظهير الأيمن، البالغ عمره 21 عامًا، النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع «فولهام» بطل دوري الدرجة الثانية في إنجلترا وشارك في 14 مباراة، وقاده للتأهل إلى دوري الأضواء.

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وشارك وليامز في 21 مباراة مع ويلز، وخاض المواجهة الفاصلة التي انتهت بالفوز (1-صفر) على أوكرانيا الشهر الماضي لتتأهل بلاده إلى نهائيات كأس العالم في قطر.

سادس لاعب ينضم لـ«فورست»
وأصبح وليامز سادس لاعب ينضم لـ«فورست» هذا الصيف بعد تايو أونيي ودين هندرسون وعمر ريتشاردز وجيليان بيانكون وموسم نياكاتي. وسيبدأ «فورست» مشواره أمام «نيوكاسل يونايتد» في السادس من أغسطس.

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