«نوتنغهام» فورست يضم لاعب «ليفربول»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «نوتنغهام فورست»، الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، التعاقد مع الويلزي الدولي نيكو وليامز، من «ليفربول» بعقد لمدة أربع سنوات.

وذكرت تقارير بريطانية، وفقًا لـ«رويترز» أن فورست دفع 16 مليون جنيه إسترليني (19.16 مليون دولار) لضم الظهير الأيمن وليامز الذي تدرج ضمن أكاديمية الناشئين في «ليفربول».

وقضى الظهير الأيمن، البالغ عمره 21 عامًا، النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع «فولهام» بطل دوري الدرجة الثانية في إنجلترا وشارك في 14 مباراة، وقاده للتأهل إلى دوري الأضواء.

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وشارك وليامز في 21 مباراة مع ويلز، وخاض المواجهة الفاصلة التي انتهت بالفوز (1-صفر) على أوكرانيا الشهر الماضي لتتأهل بلاده إلى نهائيات كأس العالم في قطر.