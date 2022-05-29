أحد أعرق الفرق الإنجليزية.. نوتنغهام فورست يعود إلى «البريميرليغ» بعد غياب 23 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

عاد فريق نوتنغهام فورست، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد غياب 23 عامًا، عقب الفوز بهدف نظيف، على نظيره هدرسفيلد تاون في نهائي ملحق الترقي، اليوم الأحد.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43 عندما فشل ليفي كولويل مدافع هدرسفيلد في إبعاد كرة عرضية قوية من جيمس جارنر وسجل بطريق الخطأ في مرماه.

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ولحق فورست في دوري الأضواء بفريقي فولهام بطل دوري الدرجة الثانية وبورنموث صاحب المركز الثاني.