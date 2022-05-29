أحد أعرق الفرق الإنجليزية.. نوتنغهام فورست يعود إلى «البريميرليغ» بعد غياب 23 عاما

عاد فريق نوتنغهام فورست، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد غياب 23 عامًا، عقب الفوز بهدف نظيف، على نظيره هدرسفيلد تاون في نهائي ملحق الترقي، اليوم الأحد.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43 عندما فشل ليفي كولويل مدافع هدرسفيلد في إبعاد كرة عرضية قوية من جيمس جارنر وسجل بطريق الخطأ في مرماه.
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ولحق فورست في دوري الأضواء بفريقي فولهام بطل دوري الدرجة الثانية وبورنموث صاحب المركز الثاني.
ألقابه السابقة
وتوج فورست بطلا لإنجلترا في العام 1978 تحت قيادة برايان كلوف، ثم أحرز لقب كأس أوروبا عامي 1979 و1980. وهبط فورست بطل أوروبا السابق من دوري الأضواء في 1999.
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