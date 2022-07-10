رهان تشافي وتخفيض الـ40% يبقى ديمبيلي في برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط

يُحسم أخيرًا مستقبل المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي ينتظر أن يوقع على عقد جديد مع نادي برشلونة، الذي لعب لصفوفه طوال المواسم الخمسة الأخيرة، ويقدم النادي الكتالوني عرضًا للمهاجم صاحب الـ25 عامًا، يمتد لمدة عامين، حتى صيف 2024، مع خفض راتبه بواقع 40% مقارنة براتبه السابق.

وتعود أسباب استمرار ديمبيلي في صفوف «البرسا» بشكل أساسي إلى تصميم اللاعب على التوقيع مع برشلونة، وكذلك إصرار المدرب تشافي هرنانديز على الرهان عليه، وحال تأكيد الصفقة رسميًا، فلن تكون تجديدًا للعقد ولكن كصفقة جديدة، حيث أن عقده الماضي انتهى في 30 يونيو ليصبح لاعبًا حرًا، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

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وكان ديمبيلي انضم للبرسا في صيف 2017، مقابل 105 ملايين يورو لبروسيا دورتموند، إضافة لـ40 أخرى كمتغيرات، وشهدت المواسم الخمسة التي ارتدى فيها قميص «البلاوغرانا»، تعرضه للعديد من الإصابات العضلية، حيث لعب ديمبيلي 150 مباراة، وسجل 32 هدفًا، وصنع 34.

ويتفاوض برشلونة مع ديمبيلي للتجديد منذ ما يقرب من عام، لكنها لم تنته باتفاق بسبب المطالب المرتفعة لوكيل أعمال المهاجم، الذي جرى استبعاده عن قائمة الفريق لمباراتين متتاليتين في يناير الماضي لرفضه قبول عرض النادي.

ورغم ذلك، فقد راهن تشافي على اللاعب الفرنسي، الذي أصبح لاعبًا أساسيًا بالفريق خلال الدور الثاني من الموسم.