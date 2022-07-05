برشلونة يمدد عقد شادي رياض حتى 2023 وتشافي يراقبه

القاهرة - بوابة الوسط

توصل اللاعب المغربي شادي رياض، لاتفاق مع برشلونة، لتجديد عقده مع النادي الكتالوني حتى 30 يونيو 2023، إضافة لموسم اختياري، وفقًا لما ذكرته تقارير أخبارية، اليوم الثلاثاء.

يلعب رياض مع الفريق الرديف في برشلونة، رغم أنه شوهد، أمس الإثنين، يتدرب مع الفريق الأول بقيادة تشافي هرنانديز، ضمن استعدادات الفريق لموسم 2022-2023، حسبما أفادت جريدة «سبورت» الكتالونية.

وكان المدافع الشاب، والدولي المغربي، مع منتخب بلاده تحت 20 عامًا، أحد أبرز اللاعبين الموسم الماضي في الرديف الذي حقق الثنائية بفوزه بالدوري، وثالث لقب كأس أبطال في تاريخ الفريق.

ويجيد رياض ألعاب الهواء والتمركز والمراقبة، فضلًا عن سرعته وقدرته على بناء الهجمات من الخلف، وكذلك قدرته على التعلم والتطور، والتي ظهرت خلال الفترة التي قضاها في لا ماسيا.