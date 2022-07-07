كريستينسن: اللعب في برشلونة كان حلم الطفولة

القاهرة - بوابة الوسط

قال المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن، اليوم الخميس، إنه كان يشجع برشلونة منذ صغره لذا اعتبر انتقاله للنادي الإسباني «حلما تحول إلى حقيقة».

وأبلغ كريستينسن مؤتمرا صحفيا عقب التعاقد مع الفريق الكتالوني حتى يونيو 2026: «نشأت وأنا أشاهد برشلونة وكان رونالدينيو وديكو اللاعبين المفضلين لي.. أنا سعيد جدا وكنت أنتظر هذا اليوم منذ وقت طويل ومتحمس جدا للبداية».

وأضاف: «كانت أمامي خيارات من أندية أخرى جيدة مهتمة بي لكن عندما تملك حلما لا تتردد، الأحلام يمكن أن تصبح حقيقة».

- كريستينسن يجتاز الاختبارات البدنية والفحوصات الطبية في برشلونة

- رسميا.. برشلونة يعلن التعاقد مع مدافع تشيلسي

- آرسنال الإنجليزي يضم المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس بعقد «طويل الأمد»

صفقة مجانية

وغادر قلب الدفاع (26 عاما) تشيلسي بعد انتهاء عقده في يونيو للانضمام إلى برشلونة في صفقة مجانية مع وضع شرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو (509.40 مليون دولار).

وفاز كريستنسن، الذي خاض 56 مباراة دولية مع الدنمارك، بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي بموسم 2020-2021 وبكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية.