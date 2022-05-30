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رولان غاروس.. نادال يتعهد بالقتال في «التحدي الكبير» أمام ديوكوفيتش

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 مايو 2022, 01:09 صباحا
رولان غاروس.. نادال يتعهد بالقتال في «التحدي الكبير» أمام ديوكوفيتش
الإسباني رافاييل نادال. (الإنترنت)
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تجاوز رفائيل نادال، بداية متواضعة ومقاومة شرسة من الكندي فيلكس أوجيه ألياسيم المصنف التاسع ليفوز عليه في مباراة مثيرة بنتيجة 3-6 و6-3 و6-2 و3-6 و6-3، اليوم الأحد، ويصعد لمواجهة نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في دور الثمانية.

وهذه هي المرة الثالثة في 112 مباراة التي يحتاج فيها نادال لخوض خمس مجموعات في ملاعب رولان غاروس، وحسم المواجهة في 4 ساعات و21 دقيقة وسط تشجيع جنوني من الجماهير.

ويدرك رافائيل نادال، أن الفوز على نوفاك ديوكوفيتش في دور الثمانية لبطولة فرنسا المفتوحة يوم الثلاثاء سيمثل «تحديا كبيرا» له، لكن الفائز باللقب 13 مرة تعهد بالقتال أمام المصنف الأول عالميا.

الفوز بالبطولة أربع مرات متتالية
وفاز نادال ببطولة فرنسا المفتوحة أربع مرات متتالية قبل أن يخسر أمام ديوكوفيتش، المتوج باللقب لاحقا، في الدور قبل النهائي العام الماضي في خسارته الثالثة فقط في البطولة الكبرى المقامة على الملاعب الرملية منذ ظهوره الأول في 2005.

وكانت هذه المواجهة 58 والأخيرة بين هذا الثنائي الشهير، بينما يبدو ديوكوفيتش في قمة تألقه في بطولة فرنسا المفتوحة هذا العام، ولم يخسر أي مجموعة في أول أربع مباريات.

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تحدي كبير
وتعرض نادال لسؤال عما يجب أن يفعله للفوز على ديوكوفيتش، وقال، وفقا لـ«رويترز»: «لا أعرف الإجابة بنسبة 100 % حيث لم أتعرض لاختبار قريب ضده، لأن آخر مباراة لي أمامه كانت هنا العام الماضي».

وأضاف بعد الانتصار في مباراة من خمس مجموعات على الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم: «لم ألعب هذا النوع من المباريات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لذا سيكون التحدي كبيرا بالنسبة لي.. من المرجح أن يتحلى (ديوكوفيتش) بالثقة. أعرف موقفي، وأتقبله بشكل جيد، وسأقاتل من أجله».

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